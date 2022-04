Ίσως και να του έχει λείψει το γκολ στην Παρί Σεν Ζερμέν και γι' αυτό ο Λιονέλ Μέσι δεν... λυπάται ούτε τα παιδιά του, σκοράροντας εις βάρος τους στον κήπο του σπιτιού του. Εκνευρίστηκε η Αντονέλα που τον έβλεπε!

Ο Λίο Μέσι απολαμβάνει ποιοτικό χρόνο με τα παιδάκια του όταν δεν έχει προπονήσεις ή αγωνιστικές υποχρεώσεις. Παραμένει μακριά από τα φλας και τις φήμες του Τύπου προς το παρόν, αν και γνωρίζει ότι δέχεται αρκετή αρνητική κριτική λόγω της μέτριας πρώτης του σεζόν στο Παρίσι.

Σε παιχνίδι που έκανε με τα παιδάκια του στον κήπο του σπιτιού του και βοηθώντας τον δικό του συμπαίκτη σε κόντρα δυο εναντίον δυο, σκόραρε και αυτό... εκνεύρισε την Αντονέλα.

«Άσε τα παιδιά να νικήσουν» έγραψε η σύζυγός του στα social media, αποτυπώνοντας τις στιγμές ευτυχίας του μπαμπά Μέσι με τα τρία του αγόρια.

“Let the kids win” Antonela to Messi playing with their kids 😂❤️



(via antonelaroccuzzo/IG) pic.twitter.com/yBXGkTv5AV