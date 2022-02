Τεράστιο ορόσημο στην καριέρα του Λιονέλ Μέσι, ο οποίος συμπλήρωσε 800 συμμετοχές σε συλλογικό επίπεδο, μετρώντας 1,3 γκολ ή ασίστ ανά 90λεπτο κατά μέσο όρο!

Άλλη μια σελίδα, αυτή τη φορά... στρογγυλή στο βιβλίο επιτευγμάτων του Λιονέλ Μέσι. Με τη συμμετοχή του στο ματς της Παρί Σεν Ζερμέν κόντρα στη Ναντ, ο Αργεντινός legend συμπλήρωσε 800 αγώνες σε συλλογικό επίπεδο (778 με τη Μπαρτσελόνα, 22 με τους Παριζιάνους) και οι αριθμοί του κατά μέσο όρο «ζαλίζουν».

Ο Λέο μετράει 679 γκολ και 273 ασίστ σε αυτές τις 800 συμμετοχές, νούμερα που αντιστοιχούν σε σχεδόν ένα γκολ ανά 90λεπτο (0,94) καθώς και σε τουλάχιστον ένα γκολ ή ασίστ επίσης ανά 90 λεπτά παιχνιδιού! Αντιλαμβάνεται κανείς ότι οι δείκτες... τρομάζουν όταν μιλάμε για τέτοιο όγκο συμμετοχών, ο οποίος μόνο θα διευρύνεται ως το τέλος της αμύθητης καριέρας του.

800 - Lionel Messi will play against Nantes the 800th game of his professional career in club competitions (679 goals, 273 assists). Milestone. #FCNPSG pic.twitter.com/OoIoqb6XJY