Ο Λιονέλ Μέσι για πρώτη φορά στη θητεία του στην Παρί Σεν Ζερμέν αγωνίστηκε με το «10» στη φανέλα, όμως, παρά τα όσα προσπάθησε να κάνει, η ομάδα του αποκλείστηκε από το Κύπελλο Γαλλίας.

Οι Παριζιάνοι δεν κατάφεραν στη διαδικασία των πέναλτι να ξεπεράσουν το εμπόδιο της Νις κι έτσι αποχαιρέτησαν τη διοργάνωση από τη φάση των «16».

Ο Μέσι, που πλέον στη Γαλλία μετρούν γι' αυτόν... ακόμα και τα δοκάρια, αφού από γκολ και ασίστ έχει ακόμα αρκετό δρόμο να διανύσει για να υπάρξουν ικανοποιητικοί αριθμοί, έπαιξε για πρώτη φορά με τη φανέλα με το «10» στο «Παρκ ντε Πρενς».

Οι παίκτες της Νις προσπάθησαν να τον μαρκάρουν όπως... το κάνει όλος ο πλανήτης, με πολλά κορμιά γύρω από τον Αργεντινό, με το σύνολο του Γκαλτιέ να πετυχαίνει τελικά το σκοπό του.

