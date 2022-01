Ο Λιονέλ Μέσι επισκέφθηκε την Βαρκελώνη ώστε να βρεθεί και να δειπνήσει με τους παλιούς συμπαίκτες του, Τσάβι, Ζόρντι Άλμπα και Σέρχιο Μπουσκέτς.

Ο Λιονέλ Μέσι εκμεταλλεύτηκε την άδεια που έχει μετά τη νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν επί της Ρεμς (4-0), για να ταξιδέψει την Δευτέρα (24/01) στη Βαρκελώνη. Τα καταλανικά Μέσα εντόπισαν τον επιθετικό των Παριζιάνων σε ιαπωνικό εστιατόριο.

Εκεί όπου δείπνησε μαζί με τους πρώην συμπαίκτες του Τσάβι, Ζόρντι Άλμπα και Σέρχιο Μπουσκέτς αλλά και με μερικά πρώην στελέχη του ισπανικού συλλόγου, για τα γενέθλια που έχει ο προπονητής της Μπαρτσελόνα.

Η παρουσία του Αργεντινού άσου στη Βαρκελώνη και το γεγονός ότι δειπνούσε με τον προπονητή και τους αρχηγούς των «μπλαουγκράνα» μια εβδομάδα πριν το κλείσιμο της χειμερινής μεταγραφικής αγοράς προκάλεσε κάθε είδους εικασίες, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Λιονέλ Μέσι επισκέπτεται συχνά την Βαρκελώνη για να δει αγαπημένα του πρόσωπα.

Messi in the streets of Barcelona tonight 👀



(via @BlazquezFont)pic.twitter.com/Feqp7dfp4I