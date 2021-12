Μέσι: Ανέβηκε στη σκηνή και χόρεψε σε πριβέ συναυλία στο Ροσάριο (vid)

Ο Λιονέλ Μέσι δεν δίστασε να ανέβει και στο stage της πριβέ συναυλίας σε πάρτι που οργάνωσαν φίλοι του στο Ροσάριο και το έριξε στον χορό παρέα με την σύζυγό του, Αντονέλα.

Στην Παρί μπορεί ακόμα μην έχει προσφέρει όσα πραγματικά θα μπορούσε και όσα θα περίμεναν στον γαλλικό σύλλογο, ωστόσο, ο Αργεντινός σούπερ σταρ αποφορτίζεται με τον καλύτερο τρόπο αυτές τις μέρες προκειμένου να επανέλθει δριμύτερος.

Βρίσκεται στην γενέτειρά του μαζί φυσικά με την Αντονέλα και οι φίλοι τους οργάνωσαν ένα πριβέ πάρτι που μετατράπηκε σε μια ιδιαίτερη συναυλία.

Εκεί, ο Μέσι ανέβηκε μέχρι και στη σκηνή και χόρεψε με την σύζυγό του, παντελώς αδιάφορος για οποιουδήποτε είδος κόμπλεξ...

Here's a full minute of Lionel Messi dancing with his wife. pic.twitter.com/tyoBOpWmkp