Μπαπέ: Η αντίδραση απογοήτευσης για την πιο χαμηλή θέση στην Χρυσή Μπάλα

Ο Κιλιάν Μπαπέ για πρώτη φορά στην καριέρα του τερμάτισε τόσο χαμηλά στη Χρυσή Μπάλα και η αντίδρασή του δεν χρειάζεται επεξήγηση για την απογοήτευση στο άκουσμα της 9ης θέσης...

Ο Γάλλος σούπερ σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν δεν έχει τερματίσει ποτέ εντός της τελικής 3άδας, φτάνοντας μέχρι και την 4η θέση στην καλύτερη των περιπτώσεων, στις μέχρι στιγμής συμμετοχές του στη Χρυσή Μπάλα.

Από την 7η θέση του 2017, στην 4η του 2018, την 6η του 2019 και με το διάλειμμα του 2020 ήρθε η φετινή 9η θέση.

Τη στιγμή που άκουσε ότι... οριακά πρόλαβε και μπήκε στην 10άδα του Ballon d' Or, δυσανασχέτησε και η κάμερα πρόλαβε να πιάσει την αντίδρασή του...

Δείτε εδώ όλη την κατάταξη της Χρυσής Μπάλας για το 2021

Mbappe's reaction when Messi was announced the Bdor winner



Even his teammates know he doesn't deserve it 😭 pic.twitter.com/0JzhswqanP