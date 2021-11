«Τρελό» blooper ο Σακίρι, πήγε να πιάσει το δοκάρι και... βούτηξε στα δίχτυα (vids)

Ο Τζερντάν Σακίρι υπερεκτίμησε τα 169 εκατοστά του και χάρισε ένα ξεκαρδιστικό blooper στο ματς της Λυών κόντρα στη Σπάρτα Πράγας.

Η Λυών έκανε μεσοβδόμαδα το 4Χ4 στον όμιλο του Europa League και πήρε εμφατική πρόκριση απευθείας στους «16», επικρατώντας της Σπάρτα Πράγας με 3-0. Μερικά 24ωρα μετά, βιντεάκια από το ματς εξακολουθούν να βρίσκονται παντού στο twitter, χάρη στον Τζερντάν Σακίρι. Ο Ελβετός χαφ των Λιονέ πρωταγωνίστησε με ένα «τρελό» blooper, καθώς στο 87' του ματς και μετά το χαμένο τετ-α-τετ, θέλησε με κεκτημένη ταχύτητα να... κρεμαστεί από το οριζόντιο δοκάρι. Με ύψος 1,69, όμως, ο πρώην παίκτης της Λίβερπουλ υπολόγισε λανθασμένα και τελικά μπήκε... γκολ, πέφτοντας στα δίχτυα της εστίας των Τσέχων.

Shaqiri tries to catch the crossbar but ends up jumping into the net pic.twitter.com/Bf90vk8jV4