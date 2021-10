Παρί Σεν Ζερμέν: «Ετοιμοπόλεμος» για Μαρσέιγ ο Νεϊμάρ

Ευχάριστα είναι τα νέα για τον προπονητή της Παρί Σεν Ζερμέν, Μαουρίτσιο Ποκετίνο, καθώς θα έχει κανονικά στη διάθεση του τον Νεϊμάρ για το εκτός έδρας ντέρμπι με τη Μαρσέιγ (24/10, 21:45).

Μια σημαντική λύση προστίθεται στα χέρια του Μαουρίτσιο Ποκετίνο, καθώς ο Νεϊμάρ είναι «ετοιμοπόλεμος» για το εκτός έδρας ντέρμπι με τη Μαρσέιγ (24/10, 21:45) στο «Βελοντρόμ». Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρούσε στον προσαγωγό και μπήκε στην προπόνηση της Παρασκευής (22/10), βγάζοντας το μεγαλύτερο μέρος της.

Ο Βραζιλιάνος ήταν απών από το παιχνίδι κόντρα στη Λειψία, με τους Παριζιάνους να κάνουν την ολική ανατροπή από το 1-2 και να επικρατούν με 3-2. Ο 29χρονος εξτρέμ δηλώνει παρών για το ντέρμπι με τους Μασσαλούς και ο Αργεντινός τεχνικός αναμένεται να τον χρησιμοποιήσει στην βασική ενδεκάδα, πλαισιώνοντας Μέσι και Μπαπέ στη γραμμή κρούσης, εάν αύριο (23/10) βγάλει το πλήρες πρόγραμμα της προπόνησης.

Από την άλλη πλευρά ο Ποκετίνο δεν θα έχει στη διάθεση του τον τραυματία Λεάντρο Παρέδες, τον Σέρχιο Ράμος, που ακόμα δεν έχει κάνει ντεμπούτο με τους Παριζιάνους και τον Μάουρο Ικάρντι, ο οποίος ακόμα παραμένει εκτός για προσωπικούς λόγους. Θυμίζουμε πως ο Αργεντινός φορ έχει θέσει αρκετά ιδιαίτερους όρους από τη μάναντζερ του, Γουάντα Νάρα για να επιστρέψει στις υποχρεώσεις της ομάδας του.

