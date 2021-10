Πατρίς Εβρά: «Βαρέθηκα να βλέπω τον Μέσι να παίρνει την Χρυσή Μπάλα»

Ο Πατρίς Εβρά θεωρεί πως ο Λιονέλ Μέσι δεν αξίζει να κατακτήσει φέτος τον τίτλο της «Χρυσής Μπάλας», μιας και όπως τόνισε μέσω των δηλώσεων του, κέρδισε μόνο το Copa America.

Ο Αργεντινός αστέρας, όπως τα τελευταία χρόνια, έτσι και φέτος διεκδικεί το βραβείο της «Χρυσής Μπάλας», καθώς βρίσκεται μεταξύ των 30 υποψηφίων που το διεκδικούν, όπως ανακοίνωσε το France Football.

Αρκετοί είναι αυτοί που θεωρούν πως το εν λόγω βραβείο πρέπει να δοθεί σε έναν εκ των Καντέ, Ζορζίνιο ή Λεβαντόφσκι, οι οποίο την περυσινή σεζόν ήταν πρωταγωνιστές στους συλλόγους τους. Από την άλλη και ο Πατρίς Εβρά, ο οποίος όπως φαίνεται δεν είναι και ο μεγαλύτερος θαυμαστής του Λιονέλ Μέσι, τόνισε πως δεν αξίζει να κατακτήσει την «Χρυσή Μπάλα» ο 34χρονος Αργεντινός μεσοεπιθετικός της Παρί Σεν Ζερμέν.

«Κατά την γνώμη μου αυτή η Χρυσή Μπάλα πρέπει να καταλήξει είτε στον Καντέ, είτε στον Ζορζίνιο. Βαρέθηκα να βλέπω τον Μέσι να παίρνει την Χρυσή Μπάλα. Για ποιο λόγο να το πάρει; Τι έκανε την περσινή σεζόν; Εντάξει, πήρε το Copa America. Με την Μπαρτσελόνα όμως για πείτε μου τι ακριβώς έκανε, τι κατέκτησε;», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρώην αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Patrice Evra is sick of seeing Lionel Messi win the Ballon d'Or 😅 pic.twitter.com/TocqjWfdSo