Μαρσείγ: Με συνθήματα και καπνογόνα το τελευταίο «αντίο» στον Μπερνάρ Ταπί (vids)

Με χειροκροτήματα, συνθήματα και καπνογόνα στα χέρια αποχαιρέτησαν οι οπαδοί της Μαρσέιγ, τον Μπερνάρ Ροζέ Ταπί, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 78 ετών, χάνοντας τη μάχη με τον καρκίνο.

Από το 2017, ο Μπερνάρ Ταπί έδινε γενναία μάχη με διπλό καρκίνο στον οισοφάγο και στο στομάχι, αλλά την περασμένη Κυριακή (03/10) δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία του πνοή, σε ηλικία 78 ετών.

«Ο άνθρωπος με τις χίλιες ζωές», υπήρξε εμβληματικός πρόεδρος της Μαρσέιγ, είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης για στημένα παιχνίδια, διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος αλλά έμεινε στην ιστορία ως μια ξεχωριστή προσωπικότητα.

Μερίδα οπαδών της Μαρσείγ, παρευρέθηκε στην κηδεία του Ταπί στο Παρίσι και τον συνόδευσε στην τελευταία του κατοικία με φωνάζοντας το όνομά του με χειροκροτήματα, συνθήματα και καπνογόνα, ενώ νωρίτερα συγκεντρώθηκαν και στο «Σταντ Βελοντρόμ» για να τον αποχαιρετήσουν.

Arrival of coffin at church service in Paris for Bernard A hearse carrying the body of Bernard Tapie arrives shortly before 11am at the church of Saint-Germain-des-Prés in Paris, where a mass was to be held in memory of the French business and media icon. pic.twitter.com/HnyiiC0JCP