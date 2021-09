Ζαν-Πολ Μπελμοντό: Μια ζωή στα σπορ, «αρχιτέκτων» της Παρί, θαμώνας του Rolland Garros

«Ιερό τέρας» του ευρωπαϊκού σινεμά κι ένας από τους πιο γνήσιους θαυμαστές του γαλλικού ποδοσφαίρου. Ο Ζαν-Πολ Μπελμοντό, ο εκ των ιδρυτών της Παρί, ο επαγγελματίας πυγμάχος, ο θαμώνας του Rolland Garros, ο θρύλος της μεγάλης οθόνης που είχε δεύτερη φύση του τον αθλητισμό.

«Bébel». Γαλλιστί «μωρό», παρατσούκλι που του κόλλησαν οι συμφοιτητές του στο «Conservatoire de Paris», επειδή φορούσε το ίδιο πουλόβερ κάθε μέρα σαν άλλος αλιτήριος Ζαν Γκαμπέν στην ταινία «Les bas-fonds» («τα πιο ρηχά βάθη»). Γοητευτικός «διάβολος», ο Τζέιμς Ντιν της Γαλλίας κι ένας εθνικός θησαυρός, πρωτεργάτης και βιτρίνα του «νέου Κύματος» του εθνικού σινεμά στα τέλη των '50s και τις αρχές των ΄60s. Οι τιμητικοί τίτλοι για να προσεγγίσει κανείς το μέγεθος του Ζαν-Πολ Μπελμοντό αναρίθμητοι. Κι όσο η παρακαταθήκη του στη μεγάλη οθόνη και η συμβολή στον επεκτατισμό του γαλλικού κινηματογράφου δικαιολογεί τον χαρακτηρισμό «ιερό τέρας» που του αποδίδουν σύσσωμα τα μίντια και όλοι οι επιμέρους θαυμαστές του στο ύστατο χαίρε, τόσο το DNA του Παριζιάνου αστέρα που απεβίωσε στα 88 του χρόνια θα είναι για πάντα αφιερωμένο στο «μικρόβιο» του αθλητισμού.

Γνήσιος θιασώτης των σπορ από την εφηβεία του, παίκτης, παράγοντας, «συνδικαλιστής» σε ένα σωρό διάφορα αθλήματα, πριν αλλά και κατά τη διάρκεια της πορείας του ως ζεν πρεμιέ. Φανατικός του ποδοσφαίρου, της πυγμαχίας, του τένις, δοκίμασε την τύχη του μέχρι και στην ποδηλασία και το ράγκμπι. Ο θάνατος του σπουδαίου αρτίστα δεν βύθισε μόνο το καλλιτεχνικό στερέωμα στο πένθος, αλλά και την αθλητική ζωή της χώρας, την οποία ο Μπελμοντό εξυμνούσε κάθε μέρα με τη δράση του για περισσότερες από επτά δεκαετίες.

Jean-Paul Belmondo, un géant, un monument, un passionné de sport, et notamment de rugby Merci du fond du cœur, Bebel, pour tout ce que tu as apporté à notre pays pic.twitter.com/g04FtCHyjj

Από μικρό παιδί «κόλλησε» στο ποδόσφαιρο, παίζοντας ως τερματοφύλακας σε τοπικές ομάδες. Στις αρχές του 1960, μετείχε στη δημιουργία της ένωσης με το όνομα «Polymusclés», μιας ομάδας, καλύτερα, ηθοποιών, τραγουδιστών, δημοσιογράφων και προσωπικοτήτων της τότε ελίτ με κοινή λατρεία το ποδόσφαιρο. Βίντεο-ντοκουμέντα από τις εν δράσει περιπέτειές του κάτω από τα γκολπόστ διασώζονται ως και σήμερα, μαρτυρώντας την έφεση και την κλίση του στο άθλημα.

Η επιτομή της προσφοράς και της σημασίας του στα γαλλικά ποδοσφαιρικά δρώμενα, όμως, σημειώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Ήταν τότε που ως μέλος της «σπείρας με τα Ροζ Πουκάμισα», μιας ομάδας διασήμων κι επιχειρηματιών, έβαλε το λιθαράκι του στην ίδρυση της Παρί Σεν Ζερμέν (12 Αυγούστου του 1970) και συνέβαλε τα μέγιστα στην εδραίωσή της στην 1η κατηγορία.

Ο Μπελμοντό στάθηκε αρωγός στα πρώτα της βήματα, χρηματοδοτώντας αδρά το νέο εγχείρημα. Διαχρονικά φίλαθλός της, όχι τόσο ένθερμος όπως απέναντι στο όλον του ποδοσφαίρου, είχε δηλώσει για τα πρώτα βήματα του κλαμπ και της δικής του ανάμειξης στα πράγματά των Παριζιάνων:

«Οι ιδιοκτήτες μου ζήτησαν να αναλάβω την Παρί. Όπως κι εκείνοι, έβαλα χρήματα σε αυτή την περιπέτεια, αλλά δεν έμεινα για πολύ. Δεν ήταν συμβατό με το πρόγραμμά μου. Αν είμαι ακόμη φίλαθλος της Παρί Σεν Ζερμέν; Φυσικά, πάντα!»

C’est avec une immense tristesse que toute la famille du Paris Saint-Germain a appris le décès de Jean-Paul Belmondo ce lundi, à l’âge de 88 ans. Le Club présente ses condoléances à sa famille et à ses proches.

Κι αν η μοίρα και το κυνήγι της δεν τα είχαν φέρει έτσι ούτως ώστε να υμνείται ως εθνικός σταρ του σινεμά, το άστρο του Ζαν-Πολ Μπελμοντό πιθανότατα θα είχε ανθίσει στον χώρο της πυγμαχίας. Εμπνευσμένος από τον Μαρσέλ Σερντάν, Γάλλο παγκόσμιο πρωταθλητή μεσαίων βαρών της δεκαετίας του '30, ο Μπελμοντό ακολούθησε στα φοιτητικά του χρόνια το επαγγελματικό μονοπάτι, καταγράφοντας, μάλιστα και 15 αγώνες στο ενεργητικό του. Σύντομα, όμως, και με τη βοήθεια της υποκριτικής, έκλεισε την πόρτα του επαγγελματία μποξέρ, αφού όπως παραδεχόταν με περίσσεια αυτοσαρκασμού κι ο ίδιος, «δεν μου άρεσε να δέχομαι τόσα χτυπήματα, πονούσα».

Il était un immense acteur, un mythe mais aussi un véritable athlète, un amoureux de sport et des sportifs. Respect éternel Monsieur Belmondo pic.twitter.com/fYd709jhky

Στην είδηση του θανάτου του, ο επίσημος λογαριασμός του Roland Garros στα social media τού αφιέρωσε μια ανάρτηση, σε έναν από τους πιο πιστούς ακολούθους του τένις στη γαλλική πρωτεύουσα. Αφού καθιερώθηκε ως πρώτο όνομα στη γαλλική μεγάλη οθόνη, εκδήλωσε τη συμπάθειά του προς το τένις και έμεινε στην ιστορία ως το πρώτο VIP μέλος του ομώνυμου γηπέδου.

«Το έκανα μόνο και μόνο επειδή για τις κοπέλες στο στάδιο», άλλη μία μνημειώδης ατάκα για να δικαιολογήσει την άνευ όρων αγάπη του για το τένις και εν γένει τα σπορ.

Nous apprenons avec tristesse la disparition de Jean-Paul Belmondo, immense acteur. Roland-Garros est orphelin de l'un de ses plus fidèles amoureux.

Roland-Garros et la FFT adressent à sa famille leurs plus sincères condoléances. pic.twitter.com/Rn7DImGjVt