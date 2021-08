Παρί: Σε προχωρημένες συζητήσεις με την Ρεν για τον Καμαβινγκά (pic)

Σε προχωρημένες συζητήσεις βρίσκεται η Παρί Σεν Ζερμέν με τη Ρεν για την απόκτηση του 18χρονου wonderkid, Εντουάρντ Καμαβινγκά.

Ο νεαρός Γάλλος χαφ από τις αρχές του καλοκαιριού είχε ενημερώσει τη διοίκηση της Ρεν για την επιθυμία του να αποχωρήσει από τον σύλλογο, έχοντας, μάλιστα, πρόθεση να παραμείνει εντός Γαλλίας και ως ιδανικό προορισμό την Παρί Σεν Ζερμέν.

Οι Παριζιάνοι το τελευταίο διάστημα βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις με τη Ρεν, προκειμένου να έρθουν σε συμφωνία και στο τέλος το «παιδί θαύμα» Εντουαρντό Καμαβινγκά, να φορέσει τη φανέλα της Παρί. Μάλιστα, όπως αναφέρουν γαλλικά δημοσιεύματα, δεν αποκλείεται το προσεχές διάστημα οι δύο πλευρές να έρθουν σε συμφωνία και το 18χρονο αστέρι να αγωνίζεται από τη νέα σεζόν, στο πλευρό του Λιονέλ Μέσι.

Ετσι, η Παρί μετά τους Ντοναρούμα, Χακίμι, Σέρχιο Ράμος, Βαϊνάλντουμ και Λιονέλ Μέσι βρίσκεται πολύ κοντά σε μία ακόμα σπουδαία μεταγραφική προσθήκη.

🚨 Info : Le #PSG est de plus en plus optimiste pour signer Eduardo Camavinga. Discussions avancées entre les deux clubs. Le milieu de 18 ans veut rejoindre le PSG et ne l'a jamais caché ces derniers mois. L'opération pourrait se boucler dans les prochains jours. @franceinfo pic.twitter.com/XgCROZaQ2e