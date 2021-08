Μέσι - Μπαπέ: Οι πρώτες συνεργασίες και τα γκολ στην Παρί (vids)

Μια μικρή γεύση όσων θ' ακολουθήσουν στα επίσημα παιχνίδια έδωσαν οι Λιονέλ Μέσι και Κιλιάν Μπαπέ με τη συνεργασία τους σε παιχνίδι δύο εναντίον δύο στην προπόνηση της Παρί.

Ο Μέσι και ο Μπαπέ ήταν συμπαίκτες σε παιχνίδι σε μικρό χώρο, στο πρόγραμμα της Παρί Σεν Ζερμέν το μεσημέρι της Τρίτης.

Ο Αργεντινός και ο Γάλλος έπρεπε να συνεργαστούν γρήγορα για να νικήσουν το αντίπαλο ζευγάρι και μαθαίνουν σταδιακά πως να βρίσκονται και τι κινήσεις να κάνουν.

Ο πρώην, πλέον, ηγέτης της Μπαρτσελόνα, έκανε και τακουνιά για ν' αφήσει τη μπάλα στον Μπαπέ κι εκείνος να τη στείλει στα δίχτυα.

Kylian Mbappe assists Lionel Messi.



You're going to see a lot of this 🔥pic.twitter.com/QvtTsXb6hN