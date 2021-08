Νεϊμάρ, Μέσι, Μπαπέ: Το πρώτο tweet της Παρί με τα δεκάρια Βραζιλίας, Αργεντινής και Γαλλίας (pic & vid)

Η «Αγία Τριάδα» της Παρί Σεν Ζερμέν, Νεϊμάρ, Λιονέλ Μέσι και Κιλιάν Μπαπέ, σε... παράταξη στα αποδυτήρια, με μια σημαία της Αργεντινής ανάμεσα στις φανέλες των δύο σταρ του συλλόγου.

Συνεχίζει να παίζει με την... ανυπομονησία των φίλων της η Παρί Σεν Ζερμέν αναφορικά με την επισημοποίηση της μεταγραφής του Λιονέλ Μέσι. Αφού δημιούργησε βίντεο με τις έξι Χρυσές Μπάλες του Λίο μπροστά από τον Πύργο του Άιφελ, έδωσε μια πρώτη γεύση από το πώς θα είναι τα αποδυτήρια της ομάδας με τον ερχομό του Αργεντίνου και την ίδρυση της νέας «Αγίας Τριάδας».

Νεϊμάρ με το Νο10, Κιλιάν Μπαπέ με το Νο7 και στη μέση μια αργεντίνικη σημαία, εν αναμονή του αριθμού που θα επιλέξει ο 34χρονος σταρ (30 ή 19, οι πρώτοι στην καριέρα του με τη Μπαρτσελόνα). Όποιο κι αν είναι αυτό, όμως, η ουσία είναι πως η επιθετική τριπλέτα της Παρί θα αποτελείται από το 10άρι της εθνικής Βραζιλίας, το 10άρι της εθνικής Αργεντινής και το 10άρι της εθνικής Γαλλίας!

The number 10 of Francia

The number 10 of Brasilia

The number 10 or Argentina



