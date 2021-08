Μπαπέ: Αρνήθηκε νέα πρόταση της Παρί και θέλει αποκλειστικά Ρεάλ

Αρνητική ήταν η απάντηση του Κιλιάν Μπαπέ στην τελευταία προσφορά της Παρί Σεν Ζερμέν για την ανανέωση της συνεργασίας τους, με την Ρεάλ να περιμένει στη γωνία.

Το μέλλον του Κιλιάν Μπαπέ παραμένει αβέβαιο. Η Παρί κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να τον κρατήσει στο ρόστερ της αλλά η Ρεάλ καραδοκεί για την απόκτησή του.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το γαλλικό Μέσο, Parisien, ο Γάλλος επιθετικός είπε οριστικό «όχι» στην τελευταία πρόταση που του κατέθεσαν οι Παριζιάνοι για την ανανέωση της συνεργασίας τους.

Αυτό σημαίνει πως η φετινή σεζόν θα είναι και η τελευταία του στο Παρίσι. Μάλιστα, το εν λόγω δημοσίευμα αναφέρει ότι πλέον είναι θέμα χρόνου η μετακίνηση του στους Μαδριλένους. Είτε αυτό το καλοκαίρι, είτε το επόμενο ο Κίλιαν Μπαπέ θα βρεθεί στην Μαδρίτη για λογαριασμό της Ρεάλ!

Η Παρί από την πλευρά της θα πρέπει να πάρει μία γενναία απόφαση. Καλείται να εξετάσει το ενδεχόμενο της πώλησης του αυτό το καλοκαίρι είτε να τον χάσει σε μερικούς μήνες χωρίς να βάλει ούτε ευρώ στα ταμεία της ομάδας...

🚨✅ Mbappé to Real Madrid is happening, either this summer or the next. It's up to PSG's board now, if they'll accept to release him now for money or lose him for free in a few months. [@RMadridistaReal] 🇫🇷