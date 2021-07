Ράμος: «Θέλω να πάρω τα πάντα με την Παρί» (pic & vids)

Αποφασισμένος να φτάσει σε διακρίσεις και τίτλους είναι ο Σέρχιο Ράμος, φορώντας τη φανέλα της νέας του ομάδας, Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο 35χρονος Ισπανός αμυντικός έπειτα από 16 χρόνια πορείας στην Ρεάλ Μαδρίτης, θα δοκιμάσει την τύχη του στο γαλλικό πρωτάθλημα για λογαριασμό της Παρί Σεν Ζερμέν.

Οι Παριζιάνοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του Ράμος για τα επόμενα δύο χρόνια και από και από τις πρώτες του δηλώσεις ο έμπειρος στόπερ φάνηκε «διψασμένος» για νέες προκλήσεις και τίτλους.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που από εδώ και πέρα ανήκω στην Παρί Σεν Ζερμέν. Είναι μία νέα, μεγάλη πρόκληση για εμένα. Ένα νέο κεφαλαίο στη ζωή μου και μία ημέρα που ποτέ δεν πρόκειται να ξεχάσω. Είμαι πολύ περήφανος που είμαι μέρος αυτού του μεγάλου σχεδίου που υπάρχει στην ομάδα.

Χαίρομαι που είμαι μέλος σε έναν σύλλογο που ήδη διαθέτει αρκετούς σπουδαίους ποδοσφαιριστές. Η Παρί Σεν Ζερμέν είναι μία ομάδα που έχει δείξει εδώ και καιρό ότι μπορεί να σταθεί στο υψηλότερο επίπεδο. Θέλω να συνεχίσω να εξελίσσομαι και να γίνομαι καλύτερος για όσο καιρό θα βρίσκομαι στο Παρίσι και να βοηθήσω την ομάδα να κατακτήσει όσο το δυνατόν περισσότερα τρόπαια γίνεται», ανέφερε χαρακτηριστικά.

🤳 HOLA, SERGIO! 🇪🇸@SergioRamos has a greeting for all of you! 👇



What is your message for the Spanish defender? 💬



❤️💙 #WeAreParis pic.twitter.com/a7K15VM0Lq