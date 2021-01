Σεβιλιάνος και με τη βούλα ο Πάπου Γκόμες! Ο 32χρονος Αργεντινός, ο οποίος είχε έρθει σε οριστική ρήξη με τον προπονητή της ομάδας του Μπέργκαμο, Τζιαν Πιέρο Γκασπερίνι, θα συνεχίσει την καριέρα του στη LaLiga και τη Σεβίλλη. Η μεταγραφή ολοκληρώθηκε αντί 6+1 εκατομμυρίων ευρώ, με τον Γκόμες να υπογράφει έως το το 2024.

