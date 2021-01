Μπενζεμά: Στο ποινικό δικαστήριο για το ροζ βίντεο του Βαλμπουενά!

Ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης, που έχει μιλήσει για όλη αυτή την υπόθεση και στο ντοκιμαντέρ του που υπάρχει στην πλατφόρμα του Netflix, έχοντας εμπλακεί άθελά του λόγω κοινών γνωστών με τους εκβιαστές, καλείται να παραστεί στο δικαστήριο στις Βερσαλλίες για το μεγάλο θέμα.

Πίσω στο 2015 ο Μπενζεμά είχε ακούσει από παιδικό του φίλο ότι έπρεπε να τον φέρει σε επαφή με τον Βαλμπουενά, νυν αστέρα του Ολυμπιακού, αφού είχε στην κατοχή του ροζ βίντεο μ' εκείνον πρωταγωνιστή.

Κάπως έτσι ο Γάλλος επιθετικός και δίχως να σκεφτεί τις συνέπειες μίλησε στον συμπατριώτη του, με αποτέλεσμα σε όλη αυτή την υπόθεση να εμπλακεί και να συλληφθεί, όμως πλέον το είχε αφήσει στο παρελθόν.

Το Δικαστήριο των Βερσαλλιών το επαναφέρει στην επικαιρότητα και κάλεσε τον παίκτη για κατάθεση!

Έπειτα απ' όλη αυτή την ιστορία, ο Καρίμ Μπενζεμά δεν κλήθηκε ποτέ ξανά στην εθνική ομάδα της πατρίδας του για να προσφέρει τις υπηρεσίες του...

Breaking | Karim Benzema will be obliged to appear in front of the Criminal Court in Versailles over the Mathieu Valbuena sextape affair. More follows.

