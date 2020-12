«Οχύρωσε» το κέντρο της με Καπουέ η Βιγιαρεάλ (vid)

Ποδαρικό στην χειμερινή μεταγραφική περίοδο, προτού καν αυτή ανοίξει επίσημα, έκανε η Βιγιαρεάλ, η οποία απέκτησε από την Γουότφορντ τον 32χρονο Γάλλο αμυντικό μέσο Ετιέν Καπουέ, αντί τριών εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Καπουέ, το συμβόλαιο του οποίου με τις Σφήκες έληγε το 2022, υπέγραψε για δυόμισι χρόνια με το Κίτρινο Υποβρύχιο, το οποίο έψαχνε μια καλή λύση για την μεσαία γραμμή του, η οποία φέτος έχει ταλαιπωρηθεί πολύ.

Ο Βιθέντε Ιμπόρα είναι εκτός λόγω σοβαρού τραυματισμού, ενώ και ο Φρανσίς Κοκλέν ταλαιπωρείται από μυϊκές ενοχλήσεις. Ο Ουνάι Έμερι, ο οποίος υποχρεώθηκε να χρησιμοποιήσει τον κεντρικό αμυντικό Χουάν Φόιθ στην μεσαία γραμμή, άναψε το «πράσινο φως» για τον Καπουέ, τον οποίο γνώριζε από την Premier League, όταν ήταν προπονητής της Άρσεναλ.

Ο έμπειρος αμυντικός μέσος, με θητεία και στην Τότεναμ, δεν έχει δικαίωμα να κάνει ντεμπούτο με την Βιγιαρεάλ στο σαββατιάτικο ντέρμπι με την Λεβάντε (02/01, 15:00), αφού η μεταγραφή θα τεθεί σε ισχύ από την επόμενη Δευτέρα (04/01).

