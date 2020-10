Ο 41χρονος, παλαίμαχος πλέον, τερματοφύλακας, κατάφερε επιτέλους να παίξει στο κορυφαίο επίπεδο του ισπανικού ποδοσφαίρου, κάτι που δεν είχε κάνει καθ' όλη τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής του καριέρας, εδώ και 22 χρόνια!

Όντας μέλος της Κάντιθ από το 2015, ο Σιφουέντες έκανε υπομονή και περίμενε τη μέρα κατά την οποία θα μπορούσε να συμπληρώσει στο βιογραφικό του πως αγωνίστηκε στη LaLiga.

Τώρα που το έκανε, μπορεί ν' αποσυρθεί χαμογελαστός, όπως ακριβώς αποχωρούσε από τον αγωνιστικό χώρο μετά τα παιχνίδια με τις Σεβίλλη και Ουέσκα στα τέλη του Σεπτέμβρη.

Ανακοινώνοντας την απόσυρσή του από την ενεργό δράση, αναμφίβολα γίνεται ένας από τους πιο συμπαθείς αθλητές για το γεγονός πως κρατήθηκε μέχρι να ζήσει τ' όνειρό του και αποτελεί ακόμα έναν άνθρωπο που αποδεικνύει ότι δεν είναι αργά για τίποτα...

