Η Κάντιθ ξανά στην La Liga, 14 χρόνια μετά και παρέα με... Νεγρέδο! (vid)

Το 2010, έπαιζε στην τρίτη κατηγορία και, το 2013, φλέρταρε με τον υποβιβασμό στην τέταρτη. Ο φίλαθλος κόσμος της, όμως, δεν την εγκατέλειψε ποτέ, γιατί «είναι διαφορετικό να είσαι Κάντιθ». Εφτά χρόνια αργότερα, η ομάδα της Ανδαλουσίας πανηγυρίζει την επιστροφή της στην La Liga, στην οποία έχει να αγωνιστεί από το 2006!

Παρ' ότι οι φίλαθλοί της περίμεναν την μαθηματική άνοδο το βράδυ του Σαββάτου (11/07) και γέμισαν τα περίχωρα του γηπέδου «Ραμόν ντε Καράνθα», αδιαφορώντας πλήρως για την κοινωνική απόσταση, η Κάντιθ ηττήθηκε στην έδρα της από την Φουενλαμπράδα (0-1) και έμεινε στο... περίμενε.

Η ήττα της Σαραγόσα από την Οβιέδο (2-4), όμως, το βράδυ της Κυριακής (12/07), επιβεβαίωσε μαθηματικά την άνοδο της ομάδας του Άλβαρο Θερβέρα στα «σαλόνια» του ισπανικού ποδοσφαίρου. Ιστορική επιστροφή που οι παίκτες πανηγύρισαν ημίγυμνοι και με μπύρες, αφού μαζεύτηκαν να δουν τον αγώνα που σφράγισε την άνοδο.

The party has already started in Cadiz!pic.twitter.com/ygFoGVeg3J

— LaLigaExpert (@LigaExpert) July 12, 2020