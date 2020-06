Η απόφαση για την διετή ανανέωση του συμβολαίου του Όσκαρ Γκαρθία με την Θέλτα ήταν ειλημμένη εδώ και ημέρες, αλλά υπογράφτηκε και επίσημα την Παρασκευή (26/6).

Παρ' ότι η ομάδα του Βίγκο δεν έχει εξασφαλίσει την παραμονή της στην La Liga, αν και βρίσκεται πολύ κοντά στο να τα καταφέρει, η διοίκηση της Θέλτα εκτίμησε την δουλειά του Καταλανού άλλοτε τεχνικού του Ολυμπιακού και του έδωσε νέο συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2022.

Ο Όσκαρ ανέλαβε την Θέλτα την 13η αγωνιστική, διαδεχόμενος τον Φραν Εσκριβά. Η ομάδα άργησε να πάρει... μπρος, αλλά στα τελευταία τρία παιχνίδια έχει μαζέψει εφτά βαθμούς (δύο νίκες – μια ισοπαλία), με αποτέλεσμα να βρίσκεται πλέον στο +7 από την ζώνη του υποβιβασμού, εφτά αγωνιστικές πριν από την λήξη του πρωταθλήματος.

Στο πλευρό του, ο 47χρονος Όσκαρ έχει ως βοηθό προπονητή τον κατά τέσσερα χρόνια μικρότερο αδελφό του, Ρουτζέ, με τους δύο να έχουν κοινή θητεία ως ποδοσφαιριστές στην Μπαρτσελόνα και την Εσπανιόλ.

OFFICIAL! @oscargarciaj signs two campaigns as RC Celta coach. #WithPassion pic.twitter.com/typL4LbPmC

— RC Celta English #WithPassion (@RCCeltaEN) June 26, 2020