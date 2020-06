Η Εσπανιόλ έστειλε μήνυμα στους φιλάθλους της: «Θα παλέψουμε για εσάς» (pics)

Με ένα μεγάλο πανό στην κεντρική εξέδρα, η διοίκηση της Εσπανιόλ πριν τη σέντρα με την Αλαβές, έστειλε το δικό της μήνυμα προς τον κόσμο, τονίζοντας πως θα παλεύει για νίκες σε κάθε ματς, παρά το γεγονός πως δεν οι φίλαθλοι δεν θα βρίσκονται στις εξέδρες.

«Παρόλο που δεν θα μπορείτε να είστε εκεί σήμερα, σας νιώθουμε κοντά μας. Θα παλέψουμε για εσάς», είναι το σχετικό μήνυμα του συλλόγου που δημοσίευσε στα social media.

Tot i que avui no hi podreu ser, us sentim molt a prop, afició!

¡Lucharemos por vosotros! #EspanyoldeBarcelona | #RCDE | #EspanyolAlavés pic.twitter.com/oTNIGxy8HT

