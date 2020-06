LaLiga: Έτσι θα ακούγονται τα ματς με τα ηχητικά εφέ (vid)

Στο ισπανικό ποδόσφαιρο βρήκαν έναν τρόπο με τον οποίο να δώσουν ένταση στις αναμετρήσεις και να τις κάνουν να ξεχωρίσουν από αυτό που παρακολουθεί προς το παρόν όλος ο κόσμος στην Bundesliga.

Ναι μεν οι εξέδρες θα είναι παντελώς άδειες λόγω της απαγόρευσης παρουσίας των οπαδών εξαιτίας της πανδημίας, ωστόσο, η LaLiga έχει συμφωνήσει ώστε τα ματς να μεταδίδονται με ηχητικά εφέ ώστε να μεταφέρεται ατμόσφαιρα στα σπίτια των οπαδών.

Το αποτέλεσμα θα είναι κάπως έτσι...

Here is what La Liga will look back next week with the various options of crowd audio and sound #LaLiga pic.twitter.com/jVGrQn8y7W

— The Spanish Football Gazette (@SFGazette_) June 8, 2020