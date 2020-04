Λιονέλ Μέσι: Ποιος θρύλος του παγκόσμιου αθλητισμού κοσμεί το γυμναστήριό του! (pics)

Ο Λιονέλ Μέσι έχει έναν παγκόσμιο θρύλο του παγκόσμιου αθλητισμού ως πρότυπο!

Ως πηγή έμπνευσης, ως το κίνητρο για να πιέζει τον εαυτό του να γίνεται καλύτερος.

Όπως μπορούμε να διακρίνουμε από τα social media τόσο του ίδιου όσο και της συζύγου του, ο Αργεντινός σταρ έχει στο γυμναστήριο του σπιτιού του αφίσες του Μοχάμεντ Άλι, μέσα από τα ρινγκ!

— Messi seems to be an admirer of boxing legend, Muhammad Ali, as he has multiple posters of him in the background. pic.twitter.com/pHEqtmra7W

— Barça Universal (@BarcaUniversal) March 21, 2020

Ο θαυμασμός του για τον Άλι δεν είναι κρυφός μιας και παλιότερα σε μία από τις ανανεώσεις του με την Μπαρτσελόνα, ο Μέσι είχε εμφανιστεί με μπλουζάκι του Άλι.

Μία από τις πιο γνωστές φράσεις του Άλι ήταν το: «Πετάω σαν πεταλούδα, τσιμπάω σαν μέλισσα». Φράση που εμπνέει και τον Μέσι!

