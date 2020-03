Αποκλεισμένος στην Μαδρίτη ο Σιόβας

Ο γενικός διευθυντής της Λεγανές, Μαρτίν Ορτέγα, βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό. Και, παρ’ ότι πήρε ήδη εξιτήριο από το νοσοκομείο και έχει απομονωθεί στο σπίτι του, ο μαδριλένικος σύλλογος πήρε μια σειρά από μέτρα, μεταξύ των οποίων την απαγόρευση σε παίκτες, προπονητές και υπαλλήλους να βγουν από την Μαδρίτη.

Αυτό σημαίνει ότι ο Δημήτρης Σιόβας και ο Μιγέλ Άνχελ Γκερέρο, μεταξύ άλλων, θα πρέπει να παραμείνουν στην ισπανική πρωτεύουσα, όντες ως επί το πλείστον στα σπίτια τους, αφού οι προπονήσεις αναβλήθηκαν μέχρι νεωτέρας.

Η ομάδα και το τεχνικό τιμ δεν είχαν άμεση επαφή με τον Μαρτίν Ορτέγα τις τελευταίες ημέρες, αλλά παρ’ όλα αυτά σταμάτησαν οι προπονήσεις και, βεβαίως, όλοι θα υποβληθούν στο τεστ για να διαπιστωθεί ότι κανένας άλλος δεν έχει προσβληθεί από τον κορονοϊό.

OFFICIAL ANNOUNCEMENT I New preventive measures regarding COVID-19.

https://t.co/fwrWKh0NDO pic.twitter.com/z635w3jPQB

— C.D. Leganés (@CDLeganes_en) March 13, 2020