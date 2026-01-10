Η Βιγιαρεάλ δεν βρήκε κανένα εμπόδιο κόντρα στην Αλαβές και με 3-1 πήρε την νίκη και συνεχίζει απτόητη στην τρίτη θέση, που οδηγεί στα αστέρια.

Η Βιγιαρεάλ συνεχίζει ακάθεκτη την εκπληκτική της πορεία στη φετινή σεζόν επικρατώντας άνετα της Αλαβές με 3-1 στο «Θεράμικα» και παραμένει στην τρίτη θέση του ισπανικού πρωταθλήματος με 41 βαθμούς.

Στο 49' ο Μολέιρο, πήρε το ριμπάουντ έξω από την περιοχή και με μια δυνατή βολίδα τράνταξε το δεξί δοκάρι και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα. Μετά από έξι λεπτά, ο Μορένο έδωσε αέρα δύο τερμάτων σημαδεύοντας την αριστερή γωνία με τον Σιβέρα να μην μπορεί να αντιδράσει. Στο 79' ο Μολέιρο εκτός από το πρώτο γκολ, σέρβιρε στον Μικαουτάτζε για το τρίτο γκολ της ομάδας του Μαρθελίνο. Oι φιλοξενούμενοι το μόνο που κατάφεραν ήταν να μειώσουν στο 85'. Μετά από ένα λάθος στην άμυνα του κίτρινου υποβρυχίου, ο Μαρτίνεθ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έγραψε το τελικό 1-3.

Έχασε έδαφος η Μπέτις

Η Μπέτις τα βρήκε σκούρα από την ουραγό, Οβιδέο που της στέρησε πολύτιμους βαθμούς για να αποσπαστεί κι άλλο στο κυνήγι της ευρωπαϊκής τροχιάς, με τους Βερδιμπλάνκος να περιορίζονται στην έκτη θέση. Στο 64' ο Κάιρα έβαλε μπροστά τους γηπεδούχους, αλλά στο 84' ο Λο Θέλσο έγραψε το τελικό 1-1 μετά από μια σέντρα του Άντονι και γλίτωσε τα χειρότερα.