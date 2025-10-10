Αμφίβολος για το παιχνίδι της Μπαρτσελόνα απέναντι στον Ολυμπιακό για το Champions League είναι ο Ντάνι Όλμο που αποχώρησε τραυματίας από τις προπονήσεις της εθνικής Ισπανίας.

Πρόβλημα στην Μπαρτσελόνα με τον Ντάνι Όλμο. Όπως γνωστοποίησε η ισπανική Ομοσπονδία, ο 27χρονος μεσοεπιθετικός δεν θα συμμετάσχει στα παιχνίδια της εθνικής απέναντι στη Γεωργία και τη Βουλγαρία. Εμφανίστηκε κουρασμένός, με ενοχλήσεις στην προπόνηση και στη συνέχεια διαπιστώθηκε πως ταλαιπωρείται από ένα μυικό πρόβλημα.

Ο Όλμο θα επιστρέψει στη Βαρκελώνη για νέο κύκλο εξετάσεων, προκειμένου να διαγνωσθεί τι ακριβώς έχει και να ξεκινήσει την αποθεραπεία του. Όπως και να έχει πάντως, είναι δεδομένα αμφίβολος για το παιχνίδι της Μπαρτσελόνα απέναντι στον Ολυμπιακό (21/10) για το Champions League. Υπενθυμίζουμε ότι λίγες ημέρες μετά τους Πειραιώτες, οι Μπλαουγκράνα αντιμετωπίζουν τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Clasico της La Liga.

Μετρά 1 γκολ και 2 ασίστ σε 8 συμμετοχές στο πρωτάθλημα φέτος και ο Όλμο σίγουρα αποτελεί μια αξιοσημείωτη απουσία για τον Χάνσι Φλικ, ο οποίος τουλάχιστον θα έχει στη διάθεσή του πιθανότατα και τον Ραφίνια και τον Φερμίν Λόπεθ. Η συμμετοχή του Λαμίν Γιαμάλ φαίνεται πως θα κριθεί την τελευταία στιγμή.