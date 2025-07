Ο Αργεντίνος κεντρικός αμυντικός αρέσει πολύ στον Ντιέγκο Σιμεόνε και η διοίκηση των «ροχιμπλάνκος» θα προσπαθήσει να τον πάρει από την Τότεναμ.

Ενίσχυση και στο κέντρο της άμυνας, μετά την απόκτηση του αριστερού μπακ, Ματέο Ρουγκερι θέλει ο Ντιέγκο Σιμεόνε, ενόψει της νέας σεζόν, όπου η Ατλέτικο Μαδρίτης επιθυμεί να επιστρέψει στη διεκδίκηση της La Liga.

Όπως αναφέρουν ξένα ρεπορτάζ, ο «Τσόλο» έχει εστιάσει στην περίπτωση του κεντρικού αμυντικού της Τότεναμ και συμπατριώτη του, Κριστιάν Ρομέρο. Μάλιστα, οι επαφές των δυο συλλόγων και οι πρώτες συζητήσεις έχουν ξεκινήσει, έτσι ώστε ο 27χρονος να γίνει κάτοικος «Μετροπολιτάνο».

Το οικονομικό ίσως αποτελέσει θέμα για τους Μαδριλένους, καθώς οι «Σπερς» ζητούν ένα ποσό άνω των 55 εκατ. ευρώ για την παραχώρηση του Αργεντίνου στόπερ.

