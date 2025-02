Ο Μαρσέλο αποθεώθηκε στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» πριν από τη σέντρα στο Ρεάλ - Ατλέτικο και τιμήθηκε από την Βασίλισσα για τη συνεισφορά του στον σύλλογο, λίγα 24ωρα μετά την απόσυρσή του από την ενεργό δράση.

Την περασμένη Πέμπτη (6/2) ο Μαρσέλο ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση βάζοντας τέλος σε μία πλούσια καριέρα γεμάτη τρόπαια και επιτυχίες.

Η Ρεάλ Μαδρίτης, με της οποίας τη φανέλα μεγαλούργησε για 15 χρόνια (2007-2022), τίμησε τον 36χρονο Βραζιλιάνο στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» λίγο πριν τη σέντρα του ντέρμπι με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Ο Μαρσέλο πάτησε στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου καταχειροκροτούμενος από τους φιλάθλους της Βασίλισσας που τον αποθέωσαν. Ο Λούκα Μόντριτς τού παρέδωσε μία φανέλα της ομάδας υπογεγραμμένη από όλους τους παίκτες, υποκλινόμενος στον Βραζιλιάνο, ο οποίος με τη σειρά του ανταπέδωσε τον σεβασμό του προς τον Κροάτη.

Marcelo honoured by Real Madrid.



