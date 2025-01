Η Μπαρτσελόνα προχωράει με επιτυχία τις υποθέσεις ανανέωσης, καθώς μετά τους Αραούχο και Πέδρι ήρθε η σειρά και του Γκάβι να υπογράψει νέο συμβόλαιο μέχρι το 2031.

Ανανεώσεων συνέχεια στη Μπαρτσελόνα που δεν έχει καμία διάθεση να πατήσει «φρένο». Αφού ανακοίνωσε την επέκταση του Ρόναλντ Αραούχο κι ενώ έχει κλειδώσει κι εκείνη του Πέδρι, η ομάδα της Καταλονίας προχωράει δυναμικά και την υπόθεση του Γκάβι.

Σύμφωνα με τον έγκυρο Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Μπλαουγκράνα έχουν καταλήξει σε καταρχήν συμφωνία με την πλευρά του Ισπανού μέσου για την ανανέωση της συνεργασίας τους, η οποία θα παραταθεί μέχρι τον Ιανουάριο του 2031.

Μερικές λεπτομέρειες απομένουν προς διευθέτηση αλλά η προφορική συμφωνία παραμένει σε ισχύ ανάμεσα στο περιβάλλον του Γκάβι και του Ντέκο, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση ως ο τεχνικός διευθυντής της Μπαρτσελόνα.

Με αυτό τον τρόπο οι Καταλανοί θέλουν να επιβραβεύσουν τον νεαρό μέσο και να του δείξουν εμπράκτως την εμπιστοσύνη που τρέφουν μετά και την επιστροφή από τη ρήξη χιαστού που είχε υποστεί στα τέλη του 2023 σε έναν αγώνα της Ισπανίας απέναντι στη Γεωργία.

🚨🔵🔴 After Araujo and Pedri, Barça have also agreed in principle on new deal for Gavi.



Final details to be sorted as for Pedri but verbal agreement ready with Deco who’s taking care of negotiations.



Deal valid until June 2031, as @xavitorresll reports.



Release clause: €1B. pic.twitter.com/gxP5apTxu3