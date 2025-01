Κιλιάν Μπαπέ: «Δεν με νοιάζει να είμαι ο τοπ σκόρερ, θέλω μόνο να κερδίζει η Ρεάλ»

Ο Κιλιάν Μπαπέ σημείωσε το πρώτο του χατ - τρικ με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης και μίλησε για το τι σήμαινε για εκείνον και για την ομάδα το «διπλό» κόντρα στη Βαγιαδολίδ.

Φαίνεται να έχει αρχίσει να βρίσκει τους ρυθμούς του στη Ρεάλ Μαδρίτης ο Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος σκόραρε για πέμπτο συνεχόμενο παιχνίδι καταγράφοντας μάλιστα το πρώτο του χατ-τρικ για τη Βασίλισσα. Ο Γάλλος σούπερ σταρ ήταν ο πιο καθοριστικός παίκτης του Αντσελότι στη νίκη με 3-0 επί της ουραγού Βαγιαδολίδ και δικαίωσε την εμπιστοσύνη του Ιταλού τεχνικού, που ήταν σίγουρος ότι θα κατάφερνε τελικά να προσαρμοστεί.

Ο 26χρονος μίλησε στην κάμερα του διαδικτυακού καναλιού των Μαδριλένων για το τελικό αποτέλεσμα τους ματς της 21ης αγωνιστικής της La Liga, αλλά και για τη δική του επίδοση.

«Αισθάνομαι υπέροχα για το χατ-τρικ αλλά είμαι πιο χαρούμενος για τη νίκη, ήμασταν υπό πίεση λόγω της ισοπαλίας με την Ατλέτικο και τώρα επιστρέφω στη Μαδρίτη πολύ πιο χαρούμενος. Θα βοηθήσω επίσης τον Ροντρίγκο και τον Βινίσιους να σκοράρουν, αλλά δεν με ενδιαφέρει να είμαι εγώ ο πρώτος σκόρερ. Αυτό που πραγματικά θέλω είναι να κερδίζει η Ρεάλ Μαδρίτης και να κερδίζω τίτλους», είπε μεταξύ άλλων ο Κιλιάν Μπαπέ που μέχρι στιγμής έχει 19 γκολ και τέσσερις ασίστ σε 31 παιχνίδια με τη Βασίλισσα.

Kylian Mbappé: "I'm also going to help Rodrygo and Vinícius, but I don't care about being the top scorer. What I really want is to win with Real Madrid and win titles."



pic.twitter.com/ocutKxbWB2