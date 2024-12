Στο... κενό έπεσε η νέα έφεση της Μπαρτσελόνα για την εγγραφή του Ντάνι Όλμο στη La Liga, αφού σύμφωνα με τη «Mundo Deportivo», το δικαστήριο την απέρριψε.

Η υπόθεση της εγγραφής του Ντάνι Όλμο στη La Liga δεν λέει να αφήσει σε ησυχία τους ανθρώπους της Μπαρτσελόνα, με μία παρόμοια νομική διαδικασία να επηρεάζει και την περίπτωση του Πάου Βίκτορ.

Πριν από λίγες ημέρες, το δικαστήριο είχε απορρίψει το αίτημα των Μπλαουγκράνα για την εγγραφή του Όλμο στο μητρώο της La Liga προκειμένου ο Ισπανός να μπορέσει να αγωνιστεί στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος.

Σύμφωνα με την «Mundo Deportivo», η νέα έφεση των Καταλανών που κατατέθηκε τη Δευτέρα (30/12) δεν βρήκε αντίκρισμα ούτε πάλι, με το πρωτοδικείο της Βαρκελώνης να αρνείται εκ νέου την πολυπόθητη εγγραφή που επιζητά η Μπαρτσελόνα. Και καθώς αυτή ήταν η τελευταία νομική οδός που μπορούσε να χρησιμοποιήσει ο σύλλογος, η προσοχή τώρα στρέφεται στην εμπορική συμφωνία του Τζουάν Λαπόρτα για τις VIP σουίτες του νέου «Καμπ Νόου», ώστε τόσο ο Όλμο όσο και ο Βίκτορ να μπορέσουν να αγωνιστούν στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Κάτι που σημαίνει ότι η Μπαρτσελόνα θα χρειαστεί να περιμένει την La Liga για να εγκρίνει όλα τα απαραίτητα έγγραφα της πώλησης των VIP θέσεων στο καινούριο της γήπεδο.

