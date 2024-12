Σπουδαία πρωτοβουλία της La Liga που αυτά τα Χριστούγεννα θα βρεθεί στο πλευρό χιλιάδων απόρων της Ισπανίας.

Μπορεί Ατλέτικο, Ρεάλ και Μπαρτσελόνα να… μάχονται με σθένος στο ρετιρέ της βαθμολογίας της La Liga, όμως έξω από το γήπεδο και αυτές και όλες οι υπόλοιπες ομάδες του πρωταθλήματος θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για καλό σκοπό.

This Christmas, LALIGA and its clubs are working with soup kitchens across Spain.



🤝 Over 100 soup kitchens

📍40 cities

🍽️ 23,000 meals donated

❄️ 28,000 winter care packages



🎄💫 The power of our fútbol at the service of those who need it most.https://t.co/M5qke0Qr9V pic.twitter.com/vQ1hDA22YQ