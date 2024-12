Μπαπέ: «Ήταν καιρός να συνειδητοποιήσω ότι πρέπει να δώσω τα πάντα για τη φανέλα της Ρεάλ»

Ο Κιλιάν Μπαπέ εξήγησε πως το τελευταίο διάστημα συνειδητοποίησε πως πρέπει να τα δώσει όλα για τη Ρεάλ.

Ο Κιλιάν Μπαπέ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης 4-2 απέναντι στη Σεβίλη, σκοράροντας δις για τους Μερένγκες. Ωστόσο, μετά τον αγώνα, ο Γάλλος σταρ αναφέρθηκε στο κακό... «φεγγάρι» που είχε.

Ειδικότερα, μίλησε για το ματς στο Μπιλμπάο, όπου έχασε ένα πέναλτι, σημειώνοντας πως αυτό ήταν η αφορμή να συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να δώσει τα πάντα για την ομάδα του και να κάνει το καλύτερο δυνατό: «Ξέρω ότι μπορώ να δώσω περισσότερα. Στα τελευταία παιχνίδια έπαιξα καλύτερα. Το παιχνίδι στο Μπιλμπάο ήταν καλό για μένα, έχασα ένα πέναλτι και ήταν καιρός να συνειδητοποιήσω ότι πρέπει να δώσω τα πάντα για αυτή τη φανέλα και να κάνω το καλύτερο δυνατό».

🗣️ Kylian Mbappé: "I know I can give more. In the last few games, I played better. The Bilbao game was good for me, I missed a penalty and it was time for me to realise that I have to give everything for this shirt and do my best." pic.twitter.com/B3Ku0HDe3q