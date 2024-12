Ο Αντσελότι οδήγησε την Ρεάλ και στην κατάκτηση του Διηπειρωτικού Κυπέλλου και έγινε ο πολυνίκης προπονητής στην ιστορία των Μερένγκες με 15 τίτλους!

Η Ρεάλ Μαδρίτης στέφθηκε πρωταθλήτρια στο Διηπειρωτικό Κύπελλο, νικώντας την Πατσούκα 3-0 στο Κατάρ. Με αυτή τη νίκη, ο Κάρλο Αντσελότι πέτυχε κάτι ιστορικό, καθώς έφτασε τους 15 τίτλους ως προπονητής της Βασίλισσα και ξεπέρασε τον θρυλικό Μιγκέλ Μουνιόθ, ο οποίος είχε κατακτήσει 14 τρόπαια τη δεκαετία του '60 και του '70.

Ο Αντσελότι είναι πλέον ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία των Μαδριλένων. Η φετινή πορεία της Ρεάλ ξεκίνησε με το Ευρωπαϊκό Super Cup, όπου επικράτησε της Αταλάντα 2-0. Η κατάκτηση του Διηπειρωτικού Κύπελλου ήρθε για να επιβεβαιώσει την κυριαρχία της σε διεθνές επίπεδο.

Αναλυτικά οι τίτλοι τους με τους Μερένγκες :

Carlo Ancelotti becomes the manager with MOST titles in Real Madrid history!



