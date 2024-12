Φλικ: «Ίσως πρέπει να δουλέψω τη συμπεριφορά μου»

Ο Χάνσι Φλικ μίλησε για την τιμωρία των δύο αγωνιστικών που δέχτηκε στον αγώνα με τη Μπέτις, παραδέχτηκε το λάθος του και ζήτησε δίκαιες αποφάσεις από τους διαιτητές.

Ο Χάνσι Φλικ πλήρωσε ακριβά την έντονη αντίδρασή του στον αγώνα με την Μπέτις(2-2), καθώς τιμωρήθηκε με αποκλεισμό δύο αγωνιστικών. Αυτό σημαίνει ότι η Μπαρτσελόνα θα στερηθεί την καθοδήγησή του στον πάγκο στο κρίσιμο ματς με την Ατλέτικο Μαδρίτης στις 21 Δεκεμβρίου.

Στη συνέντευξη Τύπου πριν τον αγώνα με τη Λεγανές (15/12), ο Γερμανός τεχνικός ρωτήθηκε για την τιμωρία του και παραδέχτηκε το λάθος του, λέγοντας: «Θα πιώ νερό πριν απαντήσω σε αυτήν την ερώτηση. Η αντίδρασή μου δεν ήταν καλή, είναι ξεκάθαρο. Προσπάθησα να μιλήσω με τον Φρένκι. Θα πιώ νερό πριν απαντήσω σε αυτήν την ερώτηση. Η αντίδρασή μου δεν ήταν καλή, είναι ξεκάθαρο. Προσπάθησα να μιλήσω με τον Φρένκι».

Παράλληλα, άφησε αιχμές για τη διαιτησία, ζητώντας δίκαιες αποφάσεις και ίση μεταχείριση για όλες τις ομάδες: «Πρέπει να δεχόμαστε τις αποφάσεις. Ήταν ένα σκληρό χτύπημα, αλλά πρέπει να το αποδεχτούμε. Ίσως πρέπει να δουλέψω για τη συμπεριφορά μου. Ζητώ μόνο να σφυρίζουν πάντα το ίδιο, με τον ίδιο τρόπο. Πρέπει όμως να παίξουμε καλύτερα. Η φιλοσοφία μας είναι να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Οι διαιτητές μπορούν επίσης να βελτιωθούν. Άνθρωποι είμαστε και κάνουμε λάθη».



Τέλος ο τεχνικός των Μπλαουγκράνα ενημέρωσε επίσης για την κατάσταση των παικτών που ενδέχεται να επιστρέψουν στη δράση, όπως οι Ρόναλντ Αραούχο, Ανσού Φατί και Αντρέας Κρίστενσεν. Όσον αφορά τον Ουρουγουανό αμυντικό, αποκάλυψε ότι το σχέδιο είναι να αγωνιστεί για λίγα λεπτά: «Δεν ξέρω ακριβώς πόσα, μπορεί να ξεκινήσει ή να μην ξεκινήσει, αλλά είναι έτοιμος να παίξει».

Για τον Ανσού Φατί, ο οποίος είναι εκτός εδώ και περίπου ένα μήνα, καθώς και τον Κρίστενσεν, που δεν έχει αγωνιστεί από τα τέλη Αυγούστου, ο Φλικ ανέφερε ότι και οι δύο παρουσιάζουν θετική πρόοδο και είναι κοντά στην επιστροφή τους.

🔵🔴 Hansi Flick: “Ansu Fati trained with the team. Araujo can play, that's a big step forward”.



“Ronald is in good shape, all the physical work is going very well and he can play some minutes.” pic.twitter.com/EytFwJbBms