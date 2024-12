Ο Χάνσι Φλικ τιμωρήθηκε με κόκκινη κάρτα για πρώτη φορά στην καριέρα του, τού επιβλήθηκε ποινή δύο αγωνιστικών στη La Liga όμως η επιστροφή του στον πάγκο σε εντός έδρας ματς θα αργήσει 56 ημέρες.

Ο Χάνσι Φλικ αντίκρυσε για πρώτη φορά στην πολυετή καριέρα του την κόκκινη κάρτα στην αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα απέναντι στη Ρεάλ Μπέτις και θα χρειαστεί να απουσιάσει από τα επόμενα δύο ματς των Μπλαουγκράνα. Το πρόγραμμα των Καταλανών είναι ιδιαίτερα φορτωμένο με Champions League και Κύπελλο, πράγμα που θα δώσει μεγάλη παράταση στην επιστροφή του Γερμανού στον πάγκο σε εντός έδρας ματς.

Η Μπαρτσελόνα θα τεθεί αντιμέτωπη με Λεγανές και Ατλέτικο Μαδρίτης για τη La Liga έχοντας ως προπονητή τον Μάρκους Σονγκ που αντικατέστησε τον Φλικ και στο παιχνίδι με την Μπέτις όταν εκείνος αποβλήθηκε.

Η Μπάρτσα θα ξεκινήσει τι υποχρεώσεις της το 2024 με αγώνα Κυπέλλου απέναντι στην Μπαρμπάστρο και στη συνέχεια θα ταξιδέψει στη Σαουδική Αραβία για το ισπανικό Σούπερ Καπ. Αργότερα, θα αντιμετωπίσει τη Χετάφε τον Ιανουάριο και μόλις στις 26 του ίδιου μήνα, με την έναρξη του δεύτερου γύρου, θα αγωνιστούν ξανά εντός έδρας απέναντι στη Βαλένθια .

Ο Φλικ δεν θα καθίσει ξανά στον πάγκο της Μπάρτσα στο Μοντζουΐκ μέχρι τη μονομαχία με τις Νυχτερίδες, 56 ημέρες μετά την εντός έδρας ήττα από τη Λας Πάλμας.

🚨🇩🇪 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Hansi Flick has been suspended for 2 games.



He will NOT be on the sidelines for the games against Leganés and Atlético. ❌ pic.twitter.com/cR578eSfDq