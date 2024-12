Κριστιάνο Ρονάλντο μετά το "κράξιμο" του Φαν ντερ Φάαρτ: «Ποιος είναι αυτός;»

Ο Ράφαελ Φαν ντερ Φάαρτ τα... έχωσε στον Κριστιάνο Ρονάλντο και τον εγωισμό του, ωστόσο έλαβε την αφοπλιστική απάντηση του Πορτογάλου σταρ.

Για ακόμη μια φορά ο Ράφαελ Φαν ντερ Φάαρτ δεν δίστασε να πει τα πράγματα ακριβώς όπως το σκέφτεται, ωστόσο ο Κριστιάνο Ρονάλντο τον… έβγαλε νοκ-άουτ. Ο Ολλανδός παλαίμαχος, που υπήρξε συμπαίκτης με τον CR7 για έναν χρόνο στη Ρεάλ Μαδρίτης, μίλησε για τη συνύπαρξή τους και, παρ’ότι αποθέωσε την εργατικότητά του, τον… έκραξε για τον υπερβολικό εγωισμό του.

«Πάντα λέω σαν αστείο ότι είναι ο μοναδικός συμπαίκτης μου που δεν είχα δει ποτέ τα γεννητικά του όργανα, γιατί ήταν ο πρώτος που έφτανε στο προπονητικό και ο τελευταίος που έφευγε. Ήταν μπροστά από την εποχή του όσον αφορά στο σώμα και στον τρόπο που πρόσεχε τον εαυτό του συνολικά. Ήταν όμως και απίστευτα εγωιστής. Αν νικούσαμε 6-0 και δεν έβαζε γκολ δεν θα χαιρόταν. Αν χάναμε κι έβαζε δύο γκολ, τότε όλα καλά, κανένα πρόβλημα», είπε στο TalkSport ο Φαν ντερ Φάαρτ.

🗣️ Cristiano Ronaldo on Instagram Replies "Who is that guy?" to a post on Van de Vaart's comments: "If we won 6-0 and Cristiano didn't score, he wouldn't be happy. He was selfish." pic.twitter.com/5Tp882bc2d