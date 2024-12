Στη Ρεάλ Μαδρίτης είναι απόλυτα ευχαριστημένοι με τον 21χρονο Ραούλ Ασένσιο, που έχει αντικαταστήσει τον τραυματία Μιλιτάο και σκέφονται να του προσφέρουν νέο συμβόλαιο με αυξημένες απολαβές.

Ο σοβαρός τραυματισμός του Εντέρ Μιλιτάο σε συνδυασμό με την απουσία του επίσης τραυματία Τσουαμένι, δημιούργησαν ένα κενό στην άμυνα της Ρεάλ Μαδρίτης, το οποίο έπρεπε να καλύψει ο Αντσελότι. Ο Νταβίντ Αλάμπα ήταν επίσης απών, επομένως ο Ιταλός τεχνικός είχε σοβαρό πρόβλημα στα μετόπισθεν και ως εύκαιρη λύση είδε τον 21χρονο, Ραούλ Ασένσιο.

Από το πρώτο του παιχνίδι ως βασικός με τη Βασίλισσα, ο νεαρός Ισπανός στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και σταδιακά κέρδισε την εμπιστοσύνη του προπονητή του, καθώς ανταπεξήλθε στα αμυντικά του καθήκοντα ενώ μοίρασε και την ασίστ στον Τζουντ Μπέλινγκχαμ για το 2-0 στην Οσασούνα.

Οι Μαδριλένοι, όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, είναι διατεθειμένοι να τον κρατήσουν στο δυναμικό τους και σκέφτονται να επιβραβεύσουν τον Ασένσιο με ένα νέο συμβόλαιο. Αυτό που ήδη έχει με τους Μερένγκες λήγει τον Ιούνιο του 2026, ενώ το νέο που θέλουν να του προσφέρουν προβλέπει και μία γενναιόδωρη αύξηση στις απολαβές του Ισπανού μπακ.

