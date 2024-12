Οργή λαού κατά του Ρονάλντο: Οι φίλαθλοι της Βαγιαδολίδ ζητούν από το «Φαινόμενο» να παραιτηθεί (vid)

Οι φίλαθλοι της Ρεάλ Βαγιαδολίδ διαμαρτύρονται έντονα κατά του προέδρου τους, Ρονάλντο Ναζάριο και ζητούν την άμεση απομάκρυνσή του, καθώς το κλαμπ βρίσκεται υπό την απειλή του υποβιβασμού.

Η χρονιά όχι μόνο δεν εξελίσσεται ομαλά για τη Ρεάλ Βαγιαδολίδ, αλλά έχει αποδειχθεί καταστροφική μέχρι στιγμής, καθώς η «πεντάρα» από την Ατλέτικο ήταν το κερασάκι στην τούρτα πολλών κακών αποτελεσμάτων. Ο σύλλογος βρίσκεται στον πυθμένα της βαθμολογίας στη La Liga και πλέον είναι αντιμέτωπος με τον υποβιβασμό.

Ο κόσμος κάτω από αυτές τις συνθήκες ζητά να αποδοθούν οι ευθύνες όπου πρέπει και να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές ώστε να σωθεί η ομάδα τους έστω και την τελευταία στιγμή. Οι φίλαθλοι της Βαγιαδολίδ έχουν στραφεί κατά του Ρονάλντο Ναζάριο, ο οποιός διανύει μία πολύ κακή θητεία στον προεδρικό θώκο της.

Πριν το κάκιστο αποτέλεσμα απέναντι στους Ροχιμπλάνκος, ο κόσμος βγήκε με πανό στους δρόμους και διαδήλωσε κατά του «Φαινομένου» απαιτώντας να παραιτηθεί. «Ρονάλντο, πήγαινε σπίτι σου», ήταν το σύνθημά τους, ενώ οι διαμαρτυρίες συνεχίστηκαν και στον απόηχο του ματς, καθώς είχαν περικυκλώσει το στάδιο και φώναζαν κατά του Βραζιλιάνου θρύλου.

Ο 48χρονος είναι μεγαλομέτοχος και πρόεδρος της ομάδας από το 2018, ενώ κατά τη διάρκεια της πανδημίας είχε παραιτηθεί από το μισθό που λάμβανε, καθώς τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπιζαν τότε ήταν αγεφύρωτα.

🇪🇸📢 Real Valladolid fans protested against Ronaldo Nazario, the club’s majority owner and president, before their match against Atletico Madrid yesterday...



"Ronaldo Go Home"



pic.twitter.com/qsevnjWJGb