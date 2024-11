O Ολυμπιακός είναι η πρώτη ομάδα που δίνει το «παρών» διεκδικώντας το βραβείο της καλύτερης ομάδας στα Globe Soccer Awards. Τι κάνει όμως αυτά τα βραβεία τόσο ξεχωριστά;

Τα Globe Soccer Awards δεν είναι απλώς μια τελετή απονομής βραβείων ποδοσφαίρου, είναι ένας εορτασμός του αθλήματος. Μέσα σε μόλις 14 χρόνια έχουν γίνει ένας από τους σημαντικότερους θεσμούς στην παγκόσμια ποδοσφαρική σκηνή. Ξεκίνησαν τον Δεκέμβρητου 2010 και πλέον έχουν γιγαντωθεί. Αδιαμφισβήτητα είναι ένας θεσμός που ήρθε για να μείνει. Αυτή η τελετή είναι κάτι παραπάνω από θεαματική. Αστέρες από την παγκόσμια σκηνή του ποδοσφαίρου να τιμώνται κάθε χρόνο και να τραβούν τα βλέμματα ολόκληρου του πλανήτη.

«Το ποδόσφαιρο είναι το πιο παγκόσμιο από όλα τα αθλήματα και τα Dubai Globe Soccer Awards μπορούν να θεωρηθούν ένα από τα πρώτα βήματα για τη συγκέντρωση των καλύτερων επαγγελματιών εκτός Ευρώπης, την προώθηση του διηπειρωτικού διαλόγου για τα πιο επίκαιρα θέματα και την επιβράβευση των καλύτερων ταλέντων από όλο τον κόσμο» έχει δηλώσει ο διευθύνων σύμβουλος των βραβείων, Τομάσο Μπεντόνι.

Όλα ξεκίνησαν το 2010 ,όταν πραγματοποιήθηκε η πρώτη εκδήλωση ως μια μικρή, ιδιωτική γιορτή με μόλις τρία βραβεία. Η αρχική ιδέα ήταν να οργανωθεί ένα επίσημο δείπνο για κορυφαίους ποδοσφαιριστές και ατζέντηδες, στο πλαίσιο των Διεθνών Αθλητικών Συνεδρίων του Ντουμπάι. Ο Τομάσο Μπενντόνι, έχει αναφέρει πως τα πρώτα βραβεία ήταν τόσο επιτυχημένα που αποφασίστηκε να καθιερωθεί ως ετήσιος θεσμός. Έκτοτε, η εκδήλωση εξελίχθηκε σε μια από τις μεγαλύτερες γιορτές του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, προσελκύοντας θρύλους του αθλήματος, όπως οι Μαραντόνα, Μέσι, Κριστιάνο Ρονάλντο, Μπαπέ, Ζιντάν, Ρονάλντο καθώς και κορυφαίους προπονητές όπως οι Γκουαρδιόλα, Αντσελότι, Σιμεόνε και Μουρίνιο.

Τα τρία βραβεία της πρώτης χρονιάς, έχουν πλέον φτάσει τα δεκατέσσερα, καλύπτοντας μια ευρεία γκάμα κατηγοριών. Αυτό όμως που κάνει τα βραβεία αυτά μοναδικά είναι η διαδικασία της ψηφοφορίας, στην οποία συμμετέχουν ενεργά οι φίλαθλοι από κάθε γωνιά του πλανήτη. Χωρίζεται σε δύο στάδια: στο πρώτο, το κοινό επιλέγει τους φιναλίστ από μια λίστα υποψηφίων, ενώ στο δεύτερο, η τελική απόφαση λαμβάνεται συνδυαστικά από την ψήφο του κόσμου και την κρίση μιας κριτικής επιτροπής, η οποία αποτελείται από δημοσιογράφους, ατζέντηδες, προπονητές και πρώην ποδοσφαιριστές.

Οι ψήφοι του κόσμου καθορίζουν τους φιναλίστ, ενώ η τελική επιλογή των νικητών εξαρτάται κατά 75% από την κριτική επιτροπή και κατά 25% από το κοινό. Από το 2020, η ψηφοφορία του κοινού έχει καταγράψει περισσότερες από 70 εκατομμύρια ψήφους από πάνω από 200 χώρες, κάνοντάς τα πραγματικά παγκόσμιο γεγονός.

Στη λαμπερή βραδιά βραβέυονται όλοι οι παράγοντες και τα βραβεία δεν περιορίζονται μόνο στους ποδοσφαιριστές και τις ποδοσφαιρίστριες. Στα βραβεία τιμώνται προπονητές και ατζέντηδες. Με αυτόν τον τρόπο, η εκδήλωση τιμά όχι μόνο τις επιδόσεις των παικτών, αλλά και τη δουλειά όλων αυτών που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του ποδοσφαίρου σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, είναι ο record-man των Globe Soccer Awards. Με έξι κατακτήσεις του τίτλου του καλύτερου παίκτη, έχει γράψει τη δική του ιστορία με χρυσά γράμματα και παραμένει ο πιο καταξιωμένος ποδοσφαιριστής στη διοργάνωση. Στη δεύτερη θέση της λίστας βρίσκεται ο Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος έχει κατακτήσει το βραβείο δύο φορές. Οι Μέσι, Λεβαντόφσκι, Χάαλαντ και Μπενζεμά έχουν από ένα βραβείο.

Ο ανταγωνισμός για το βραβείο του καλύτερου παίκτη του κόσμο το 2024 έχει πάρει... «φωτιά», με τον CR7 να είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί. «Κοντράρεται» για την κορυφή με τον Σαλάχ της Λίβερπουλ και τον Τζουντ Μπέλινγκχαμ της Ρεάλ Μαδρίτης. Στη λίστα των υποψηφίων για το βραβείο του καλυτερου παίκτη για το 2024 βρίσκονται ο Έρλινγκ Χάαλαντ της Μάντσεστερ Σίτι καθώς και ο Λιονέλ Μέσι της Ίντερ Μάιαμι.

Και αν αναρωτηθείτε σε επίπεδο ομάδων ποια είναι αυτή που ξεχωρίζει η απάντηση είναι αυτονόητη και αναμενόμενη: η Ρεάλ Μαδρίτης Φυσικά! Με τέσσερις κατακτήσεις του συγκεκριμένου βραβείου, η Βασίλισσα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των βραβείων του Ντουμπάι. Δύο φορές έχουν κατακτήσει το βραβείο η Μπάγερν Μονάχου, η Ατλέτικο Μαδρίτης, η Μάντσεστερ Σίτι και η Μπαρτσελόνα. Από μία φορά έχουν κερδίσει η Λίβερπουλ και η Τσέλσι.

Ένα απίστευτό ρεκόρ στα βραβεία έχει και ο Ζόρχε Μέντες, ο πιο καταξιωμένος και επιτυχημένος ατζέντης του παγκόσμιου ποδοσφαίρο. Ο Μέντες έχει τις περισσότερες κατακτήσεις του βραβείου του καλύτερου ατζέντη στην ιστορία των Globe Soccer Awards. Με πρώτη βράβευση το 2010 και 11 συνολικά διαδοχικές νίκες από το 2010 ως το 2020 ο Πορτογάλος ατζέντης έχει κυριαρχήσει στον συγκεκριμένο τομέα.

Η Αλ Αχλί, ως η κυρίαρχη δύναμη του αιγυπτιακού ποδοσφαίρου, είναι και φέτος υποψήφια για δύο κορυφάια βραβεία. Με την κατάκτηση του Αιγυπτιακού Πρωταθλήματος και του Αφρικανικού Champions League, η ομάδα της Αιγύπτου δείχνει ένα από τα φαβορί για το βραβείο καλύτερης ομάδας Ανδρών και της καλύτερης ομάδας Μέσης Ανατολής.

Στην άλλη πλευρά της Μεσογείου, ο Ολυμπιακός, μετά την ιστορική κατάκτηση του Conference League, μπήκε στις ομάδες ελίτ της Ευρώπης. Οι Ερυθρόλευκοι, με την επιτυχία τους αυτή, «φλερτάρουν» με ένα ακόμα ιστορικό βραβείο.

Και φυσικά, η Ρεάλ Μαδρίτης, μετά από μια ακόμα εξαιρετική χρονιά γεμάτη επιτυχίες είναι το μεγαθήριο της κατηγόριας . Με την κατάκτηση του 15ου Champions League και της La Liga,η Βασίλισσα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου είναι επάξια μία από τις διεκδικήτριες του τίτλου.

Μπορείτε να ψηφίσετε ΕΔΩ

Beyond Development Dubai #GlobeSoccer Awards 2024 nominees for BEST MEN'S CLUB are: Al Ahly FC, Al-Ain FC, Atalanta, Atlético Mineiro, Bayer Leverkusen, Botafogo, Inter Milan, Manchester City, Olympiacos, PSG, Real Madrid, and Sporting CP. pic.twitter.com/PPGmFbO359