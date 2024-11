Οι απόλυτοι αριθμοί: Ποιος ποδοσφαιριστής έχει τη μεγαλύτερη συνεισφορά σε γκολ στον 21ο αιώνα

Οι Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο έχουν δημιουργήσει το δικό τους ξεχωριστό δίπολο μέσα στον 21ο αιώνα, ωστόσο ένας από τους δύο έχει μεγαλύτερη συνεισφορά σε γκολ.

Μπορεί οι δυο τους να έχουν εγκατασταθεί σε άλλες πολιτείες, μακριά από την Ευρώπη, ωστόσο το δίπολο αυτό εξακολουθεί να βρίσκεται στο προσκήνιο παρότι αμφότεροι διανύουν τα τελευταία χρόνια τους στο ποδόσφαιρο. Ο λόγος φυσικά για τους Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο.

Οι δύο κορυφαίοι ποδοσφαιριστές της γενιάς, έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στον ποδοσφαιρικό πλανήτη. Με τις μεταξύ τους μάχες, τις κατακτήσεις τίτλων και τα ατομικά βραβεία τους, κατάφεραν να δημιουργήσουν μια από τις πιο ξεχωριστές και δυνατές... κόντρες στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Συνολικά στην καριέρα του ο Ρονάλντο έχει πετύχει περισσότερα γκολ από τον Μέσι, έχοντας αγωνιστεί βέβαια σε 150 περισσότερα παιχνίδια. Ο «Pulga» από την άλλη κατέχει το ρεκόρ της μεγαλύτερης συνεισφοράς συνολικά, είτε με δικά του γκολ είτε με ασίστ. Κάτι τέτοιο ισχύει και όσον αφορά μόνο τα γκολ στα πρωταθλήματα.

Πιο συγκεκριμένα, ο Μέσι έχει συνεισφέρει σε 743 γκολ στα παιχνίδια πρωταθλήματος. Σε συνολικά 587 παιχνίδια σε La Liga και Ligue 1, ο Αργεντινός σούπερ σταρ έχει καταφέρει να συνεισφέρει σε 743 γκολ, είτε με δικά του τέρματα, είτε με ασίστ.

Από την άλλη, ο Ρονάλντο έχει 646 και βρίσκεται δεύτερος. Ο Πορτογάλος σταρ έχει αγωνιστεί σε 626 αναμετρήσεις σε Premier League, La Liga και Serie A, έχοντας συνεισφέρει σε 646 γκολ. Τρίτος στη λίστα ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι με 460, τέταρτος ο Ζλάταν Ιμπραϊμοβιτς με 426, ενώ την πεντάδα κλείνει ο Καρίμ Μπενζεμά με 423.

