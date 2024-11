Αντσελότι: «Ο Μπαπέ δεν είναι εγωιστής, πριν αποσυρθώ θέλω να κερδίσω το νέο Champions League»

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στη L’Équipé, ο Κάρλο Αντσελότι αποκάλυψε πως πριν αφήσει τους πάγκους θέλει να κερδίσει -και- το νέο Champions League, ενώ τόνισε πως ο Κιλιάν Μπαπέ δεν έχει «εγώ».

Ενδιαφέρουσες ατάκες έδωσε στα ΜΜΕ ο Κάρλο Αντσελότι, σε συνέντευξη που παραχώρησε στη L’Équipé. Ο Ιταλός τεχνικός της Ρεάλ Μαδρίτης μίλησε για την απόσυρσή του, αλλά και τον Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος έμεινε ξανά εκτός κλήσης της Εθνικής Γαλλίας, με τα σενάρια πως οι σχέσεις του με τον εκλέκτορα, Ντιντιέ Ντεσάν είναι «διαλυμένες» να ενισχύονται.

Ο Αντσελότι, αναφερόμενος στον Γάλλο αστέρα, τόνισε πως έχει τέλειο πνεύμα, δεν είναι εγωιστής και η σχέση του με τους συμπαίκτες του στην Βασίλισσα είναι εξαιρετικές από την πρώτη στιγμή που πάτησε Μαδρίτη.

«Ο Μπαπέ δεν έχει εγώ. Καθόλου. Ήρθε εδώ και αμέσως ενσωματώθηκε καλά στην ομάδα, με τους συμπαίκτες του, δημιουργώντας καλές σχέσεις μαζί τους. Έφτασε με τέλειο πνεύμα».

⚪️🇫🇷 Ancelotti tells L’Équipé: “Mbappé has NO ego”.



“Not at all. He came here and immediately integrated well into the team, with his teammates, establishing good relationships with them. He arrived with perfect spirit”. pic.twitter.com/wbeCFGNMHq