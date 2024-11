Για πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια, η Ρεάλ Μαδρίτης δεν θα έχει ούτε έναν εκπρόσωπο στην εθνική ομάδα της Ισπανίας.

Τις κλήσεις του Λουίς Ντε Λα Φουέντε για τα ερχόμενα παιχνίδια της εθνικής Ισπανίας γνωστοποίησε το μεσημέρι της Παρασκευής η ομοσπονδία της «Φούρια Ρόχα».

Οι κλήσεις του Ντε Λα Φουέντε έφεραν ως αποτέλεσμα μια... πρωτόγνωρη εξέλιξη, καθώς για πρώτη φορά έπειτα από τρία χρόνια, η Ρεάλ Μαδρίτης δεν θα έχει εκπρόσωπο στην εθνική ομάδα της Ισπανίας.

Ο Ντάνι Καρβαχάλ που πρόσφατα τραυματίστηκε σοβαρά στο γόνατο ήταν τα τελευταία χρόνια ο βασικός εκπρόσωπος της Βασίλισσας στην Ισπανία. Ο σοβαρός τραυματισμός του θα τον αφήσει εκτός για μεγάλο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα η Ρεάλ να μην έχει ούτε έναν ποδοσφαιριστή της στη «Φούρια Ρόχα».

Κάτι τέτοιο είχε να συμβεί τρία χρόνια για τη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς τελευταία φορά που η Βασίλισσα δεν είχε εκπρόσωπο στην εθνική Ισπανίας ήταν το 2021.

