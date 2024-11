Ένας 18χρονος οπαδός της Οσασούνα ταξίδεψε 650 μίλια για να παρακολουθήσει τον αγώνα της ομάδας του, όμως αυτός αναβλήθηκε και οι υπευθηνοί της του έκαναν ένα ξεχωριστό δώρο!

Ένας νεαρός οπαδός, ονόματι Τζέικς, έκανε ταξίδι 650 μιλίων με το λεωφορείο από το Μπιλμπάο για να παρακολουθήσει τον αγώνα της Οσασούνα με την Τσικλάνα. Δυστυχώς, όμως η τύχη δεν ήταν με το μέρος του, γιατί ο αγώνας αναβλήθηκε.



Έτσι οι υπεύθυνοι της Οσασούνα, μόλις έμαθαν για το μεγάλο ταξίδι του Τζέικς, αποφάσισαν να του κάνουν μια απίθανη έκπληξη. Του προσέφεραν την ευκαιρία να επιστρέψει σπίτι του μαζί με την αποστολή της πρώτης ομάδας!

Unreal this, a young lad named Jakes travelled 650 miles on a bus, from Bilbao for Osasuna’s game away at Chiclana, all for the game to be postponed…



Osasuna found out about Jakes’ trip and offered him a trip home with the first team.



