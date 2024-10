Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, η Ρεάλ Μαδρίτης δεν είναι ευχαριστημένη από την απόδοση του Ορελιέν Τσουαμενί και είναι ανοιχτή στο να ακούσει προτάσεις από άλλες ομάδες, για την παραχώρηση του 24χρονου Γάλλου.

Η φετινή σεζόν φαίνεται να αποτελεί μία πρόκληση για τον Ορελιέν Τσουαμενί στη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς η απόδοσή του εγείρει αμφιβολίες. Ο πολλά υποσχόμενος μέσος που αποκτήθηκε με υψηλό κόστος από τη Μονακό, φέτος δεν καταφέρνει να καλύψει τις απαιτήσεις που απορρέουν από τη θέση που κάποτε κατείχε ο Κασεμίρο. Μετά από δύο χρόνια προσαρμογής, η αδυναμία του να συνδυάσει την αμυντική σταθερότητα με τις υπόλοιπες ευθύνες του, δημιουργεί ερωτήματα για το μέλλον του στη Βασίλισσα.

Σύμφωνα με τη «Relevo», οι ιθύνοντες της Ρεάλ παρακολουθούν προσεκτικά την περίπτωση του Γάλλου. Αν και ο προπονητής Κάρλο Αντσελότι συνεχίζει να δείχνει εμπιστοσύνη στον Τσουαμενί, ο ρόλος του στο επεισοδιακό Clásico απέναντι στην Μπαρτσελόνα ήταν αδύναμος, και οι αναλυτές της ομάδας επισημαίνουν ότι δεν καταφέρνει να προσφέρει την επιθυμητή ισορροπία στην άμυνα.

Παράλληλα, στην ομάδα αναζητούν εναλλακτικές λύσεις, με τον Καμαβίνγκα να αποτελεί την πρώτη επιλογή της διοίκησης και τον Ρόδρι της Μάντσεστερ Σίτι να βρίσκεται στο στόχαστρο των Μαδριλένων, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα.

Με το μέλλον του 24χρονου να είναι αβέβαιο, οι επόμενες εμφανίσεις του για τη Ρεάλ Μαδρίτης θα είναι καθοριστικές. Αν δεν καταφέρει να σταθεροποιήσει την απόδοσή του, η Βασίλισσα ενδέχεται να στραφεί στις εναλλακτικές επιλογές που διατίθενται, καθώς οι απαιτήσεις στο κορυφαίο επίπεδο δεν επιτρέπουν περιθώρια λάθους, ιδιαίτερα μετά το τελευταίο ντέρμπι με τους Μπλαουγκράνα. Επιπλέον, είναι ανοιχτοί στο να ακούσουν προτάσεις από άλλες ομάδες που θα ήθελαν να εντάξουν στο δυναμικό τους τον διεθνή μέσο.

🚨 Tchouaméni is losing support at the club, with only Ancelotti still backing him, but with less conviction.



His status as non-transferable is now uncertain, and he is increasingly seen as replaceable. @relevo pic.twitter.com/wt6Vqjsgaf