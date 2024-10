Σε ρυθμούς Clasico «κινούνται» και τα... σιδεράκια του Λαμίν Γιαμάλ, με τον 17χρονο να τα «ντύνει» στα χρώματα των Μπλαουγκράνα ενόψει της σπουδαίας αναμέτρησης.

Ο Λαμίν Γιαμάλ εμπνεύστηκε από το πολυαναμενόμενο Clasico μεταξύ Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα (26/10, 22:00), καθώς άπαντες στην Ισπανία -και όχι μόνο- κινούνται στους ρυθμούς του.

Το 17χρονο wonderkid της Μπάρτσα, βρήκε έναν ιδιαίτερο τρόπο για να προετοιμαστεί εμφανισιακά για το μεγάλο παιχνίδι στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου», προσθέτοντας ένα στοιχείο καλλωπισμού στα δόντια του.

Τι έκανε; Αποφάσισε να «ντύσει» στα χρώματα των Μπλαουγκράνα τα... σιδεράκια του και ανήρτησε τα αποτελέσματα στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media! Ιδού το νέο του... look:

Jewelry brand TWOJEYS designed custom brackets in Barcelona colors for Lamine Yamal ahead of El Clásico 🔥



(📸 twojeys/IG) pic.twitter.com/Zg5b6lf9hQ