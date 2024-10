Ρεάλ Μαδρίτης - Μπαρτσελόνα: Το Clasico της πρωτιάς, με ένα αήττητο ρεκόρ και μία ασύλληπτη επίθεση

Η ώρα για το μεγάλο Clasico έφτασε, Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα είναι πανέτοιμες και το Gazzetta αναλύει την κατάσταση των δύο ομάδων και θυμάται μερικές επικές αναμετρήσεις στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» για να μπούμε στο κλίμα!

«Πιστεύουμε ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα στον κόσμο. Θα πάμε με όλες μας τις δυνάμεις απέναντι στη Ρεάλ και μακάρι να κερδίσει η καλύτερη ομάδα», δήλωνε χαμογελαστός ο Λαμίν Γιαμάλ λίγο μετά τον θρίαμβο της Μπαρτσελόνα επί της Μπάγερν για το Champions League.

Η σέντρα για το απόλυτο ποδοσφαιρικό ντέρμπι απέχει μόλις μερικές ώρες (26/10, 22:00) και το «Σαντιάγο Μπερναμπέου» θα φιλοξενήσει δύο ομάδες φορμαρισμένες σε ένα ματς κορυφής για τη La Liga.

El Clasico, ή αλλιώς Ρεάλ Μαδρίτης εναντίον Μπαρτσελόνα. Μία έχθρα που ξεκίνησε στις αρχές του 20ού αιώνα, απέκτησε διαστάσεις με την άνοδο της δικτατορίας του Φρανθίσκο Φράνκο στην Ισπανία, κατά τον Ισπανικό Εμφύλιο. Από τη μία η αγαπημένη ομάδα του καθεστώτος, από την άλλη το σύμβολο της καταλανικής ταυτότητας και αντίστασης. Κατά πολλούς, η κορύφωση αυτής της αντιπαλότητας συνέβη με την… αρπαγή του Αλφρέντο Ντι Στέφανο από τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ η Μπαρτσελόνα θεωρούσε πως είχε κάνει δικό της τον σπουδαίο ποδοσφαιριστή που άλλαξε για πάντα την μοίρα της Βασίλισσας.

Οι δύο ομάδες θα γινόταν στη συνέχεια οι πιο επιτυχημένες στην Ισπανία, ενώ εκατομμύρια φίλαθλοι ανά τον κόσμο προσμένουν τις μεταξύ τους αναμετρήσεις. Έφτασε η ώρα για μία ακόμη, την αποψινή (26/10, 22:00), στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της La Liga στην πρώτη τους φετινή «μονομαχία».

Κάτι παραπάνω από έναν αιώνα μετά την πρώτη τους επίσημη «σύγκρουση» τον Μάιο του 1902, Ρεάλ και Μπαρτσελόνα έχουν αναμετρηθεί συνολικά 257 φορές (σε επίσημους αγώνες), με τη Βασίλισσα να αναδεικνύεται νικήτρια σε 105 περιπτώσεις, έναντι 100 των Μπλαουγκράνα, ενώ 52 φορές τα ματς έχουν λήξει ισόπαλα.

Η Μπαρτσελόνα έχει κάνει ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα στη φετινή La Liga. Είναι πρώτη με 27 βαθμούς, τρεις περισσότερους από τη Ρεάλ, έχοντας ηττηθεί μία φορά από την Οσασούνα (4-2). Η Ρεάλ από την άλλη είναι αήττητη με επτά νίκες και τρεις ισοπαλίες.

Μεσοβδόμαδα και οι δύο έκαναν… όργια στην τρίτη αγωνιστική του Champions League. Η Ρεάλ, με έναν «εξωγήινο» Βινίσιους, κατατρόπωσε την Ντόρτμουντ με το εμφατικό 5-2, ενώ η Μπαρτσελόνα του φανταστικού Ραφίνια σμπαράλιασε την Μπάγερν με 4-1.

Οι Ραφίνια και Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι είναι χωρίς αμφιβολία τα πρόσωπα της φετινής σεζόν για την ομάδα του Χάνσι Φλικ, καθώς σε σύνολο 13 αγώνων μετρούν αθροιστικά 24 γκολ και 10 ασίστ. Μεγάλη είναι και η συνεισφορά του wonderkid Λαμίν Γιαμάλ με πέντε γκολ και επτά ασίστ. Απέναντι στη Σεβίλλη την προηγούμενη αγωνιστική, με τα πέντε τέρματα που σημείωσε, η Μπαρτσελόνα έφτασε τα 33 στις πρώτες δέκα αγωνιστικές (!) ισοφαρίζοντας την επίδοση της σεζόν 1996/1997.

🇵🇱 Lewandowski: 15 goals, 2 assists 🇧🇷 Raphinha: 9 goals, 6 assists 🇪🇸 Lamine Yamal: 5 goals, 7 assists This front three is unstoppable! 🔥🔥 pic.twitter.com/dEqlSLaj0U

Τα… πιτσιρίκια από τη Μασία είχαν την τιμητική τους στο εν λόγω παιχνίδι. Πένια, Κουρμπασί, Μπαλντέ, Κασάδο, Γιαμάλ, Φατί ξεκίνησαν βασικοί, ενώ στην πορεία μπήκαν στο ματς οι Φερμίν Λόπεθ και Γκάβι, ο τελευταίος μετά από περίπου έναν χρόνο απουσίας. O Φλικ, πέρα από τον Τερ Στέγκεν, δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Κρίστενσεν, Φεράν Τόρες και Αραούχο.

Στον αντίποδα, η Ρεάλ θέλει να πετύχει την τέταρτη σερί νίκη της σε Clasico μετά το 3/3 της περσινής σεζόν (μαζί με τον τελικό του Super Cup), σε αντίθεση με την Μπαρτσελόνα που νίκησε για τελευταία φορά σε επίσημο ματς την «μισητή» της αντίπαλο τον Μάρτιο του 2023.

Η Βασίλισσα κυνηγάει επίσης ένα εντυπωσιακό ρεκόρ, αφού εάν δεν ηττηθεί στο ντέρμπι, τότε θα φτάσει στα 43 σερί αήττητα παιχνίδια στη La Liga (που ξεκινάει από τον Σεπτέμβρη του 2023), επίδοση που μέχρι τώρα κατέχει η Μπαρτσελόνα και που «έχτισε» μεταξύ δύο σεζόν (2016/2017-2017/2018).

Real Madrid move to within 𝙊𝙉𝙀 game of Barcelona's all-time LaLiga unbeaten record 📈🥈



Next up: El Clasico 🍿👀 pic.twitter.com/qGBhWUaHi4