Ντε Γιονγκ: «Ο Φλικ μας δίνει αυτοπεποίθηση, το Clasico θα είναι φανταστικό»

Ο Ολλανδός χαφ της Μπαρτσελόνα μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Χάνσι Φλικ, ενώ τόνισε πως το Clasico του Σαββάτου (26/10, 22:00) θα είναι φανταστικό, αφού και οι δυο ομάδες βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση.

Μπορεί να μην έχει μπει ακόμη σε φουλ ρυθμούς αγώνων, ωστόσο ο Φρένκι Ντε Γιονγκ είναι ένα από τα πρόσωπα που περιμένουμε να δούμε στο Σαββατιάτικο (26/10, 22:00) Clasico του Σαντιάγκο Μπερναμπέου, όπου η Ρεάλ Μαδρίτης θα περιμένει την Μπαρτσελόνα.

Ο Ολλανδός χαφ των Καταλανών σε δηλώσεις του αναφορικά με το παιχνίδι, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Χάνσι Φλικ, εξηγώντας πως του αρέσει πάρα πολύ το στυλ και οι προπονήσεις που κάνει ο Γερμανός κόουτς, ενώ τόνισε πως τους δίνει (σ.σ. ο Φλικ) αυτοπεποίθηση και έτσι η ομάδα παίζει καλά και παίρνει αποτελέσματα.

How has Hansi Flick changed the style and mentality of the team?



